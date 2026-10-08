ChatGPT अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, दिखाकर भी समझाएगा! नया Intelligent UI फीचर हुआ लॉन्च

ChatGPT इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। OpenAI ने ChatGPT के लिए 'Intelligent UI' नाम का नया फीचर पेश किया है, जिसके जरिए चैट में सिर्फ टेक्स्ट जवाब देने के बजाय ज्यादा विजुअल और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स दिखाई देंगे। कंपनी का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य जटिल विषयों को समझना आसान बनाना है।

नए इंटरफेस में यूजर्स को साधारण तस्वीरों के बजाय ऐसे विजुअल मिल सकते हैं, जिनके साथ वे सीधे बातचीत कर सकेंगे। इनमें टैप करने वाले बटन, किसी खास काम के लिए तैयार किया गया कैलकुलेटर, इंटरैक्टिव चार्ट, एडिट किए जा सकने वाले ग्राफ और दूसरे विजुअल एलिमेंट शामिल हैं।

ChatGPT में अब इंटरैक्टिव होंगे जवाब

अब तक ChatGPT मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित इंटरफेस के रूप में काम करता रहा है। Intelligent UI के जरिए OpenAI इसे ज्यादा विजुअल और उपयोगी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर किसी जटिल विषय को समझना चाहता है तो ChatGPT जरूरत के मुताबिक डायग्राम, चार्ट या दूसरे विजुअल तैयार कर सकता है। इससे केवल टेक्स्ट पढ़ने के बजाय किसी प्रक्रिया को देखकर समझना आसान हो सकता है।

विमान के पंख से लेकर साइकिल तक समझाएगा

OpenAI ने पत्रकारों के साथ एक डेमो में Intelligent UI की क्षमताओं को दिखाया। कंपनी के मुताबिक, यदि कोई कॉलेज छात्र ChatGPT से पूछता है कि विमान का पंख लिफ्ट कैसे पैदा करता है, तो ChatGPT उस विषय को समझाने के लिए तुरंत कई डायग्राम तैयार कर सकता है। इन विजुअल्स के जरिए यह समझाने में मदद मिल सकती है कि विमान हवा में कैसे रहता है और उसके पंख किस तरह काम करते हैं।

कंपनी ने इसके अलावा कई दूसरे उदाहरण भी दिखाए, जिनमें रेसिपी के लिए विजुअल, साइकिल के मैकेनिक्स का डायग्राम, कई दिनों की हाइकिंग के लिए मैप और व्यक्तिगत बचत का कैलकुलेटर शामिल हैं।

पढ़ाई और रोजमर्रा के काम में भी उपयोगी

OpenAI के प्रोडक्ट मैनेजर Aarush Selvan के मुताबिक, ChatGPT अब तक मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित रहा है, लेकिन रोजमर्रा के कामों से लेकर सीखने तक कई ऐसे सवाल हैं, जिनके लिए सिर्फ टेक्स्ट सबसे उपयोगी जवाब नहीं होता। यानी नया Intelligent UI सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि रेसिपी प्लान करने, यात्रा की तैयारी करने, पैसे बचाने की योजना बनाने और किसी प्रक्रिया को समझने जैसे रोजमर्रा के कामों में भी उपयोगी हो सकता है।

यूजर्स तय कर सकेंगे कितने विजुअल चाहिए

Intelligent UI को कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। अगर कोई यूजर हर जवाब में ज्यादा विजुअल नहीं चाहता है, तो वह इन्हें कम कर सकेगा। यानी ChatGPT का अनुभव यूजर की जरूरत और पसंद के अनुसार बदला जा सकेगा।

किन यूजर्स को मिलेगा फीचर?

OpenAI के अनुसार Intelligent UI को GPT-6 के साथ वैश्विक स्तर पर रोलआउट किया जा रहा है। यह फीचर Pro, Plus, Business और Enterprise यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि Free और Go टियर के यूजर्स के लिए इसे गुरुवार से उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस बदलाव के साथ ChatGPT का इस्तेमाल सिर्फ सवाल पूछने और टेक्स्ट जवाब पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यूजर किसी विषय को देखकर, इंटरैक्ट करके और जरूरत के मुताबिक विजुअल बदलकर भी समझ सकेंगे।