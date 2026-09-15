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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (15:49 IST)

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : दोनों फोल्डेबल में कौन है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमत

Apple Samsung Mobile Cover
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (15:56 IST)
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Apple iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 कौनसा फोन खरीदना समझदारी डिस्प्ले में दोनों का मुकाबला बराबरी का iPhone Duo में फोन खोलने पर 7.6 इंच की इनर स्क्रीन मिलती है, जबकि बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। Apple ने दोनों स्क्रीन में ProMotion और Always-On Display का सपोर्ट दिया है। इनकी पीक आउटडोर ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है।

इनर डिस्प्ले पर नैनो-टेक्सचर फिनिश दी गई है, जिससे रोशनी का प्रतिबिंब कम करने में मदद मिलती है। Galaxy Z Fold 8 में भी 7.6 इंच की मेन स्क्रीन है, लेकिन कवर स्क्रीन 5.5 इंच की है। इसमें Dynamic AMOLED 2X पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।
बड़ी स्क्रीन के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। iPhone Duo का फायदा ProMotion और नैनो-टेक्सचर जैसे फीचर्स में है, जबकि Samsung का 5.5 इंच कवर डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है। प्रोसेसर: Apple का A20 Pro बनाम Snapdragon iPhone Duo में Apple का A20 Pro चिपसेट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह 2nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 6-core CPU, 7-core GPU और Neural Engine दिया गया है।

Apple का दावा है कि यह पिछली पीढ़ी के iPhone 17 Pro की तुलना में लगातार परफॉर्मेंस में 35 प्रतिशत तक बेहतर है। दूसरी तरफ Galaxy Z Fold 8 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर मिलता है। यह खास तौर पर हाई-एंड परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के लिए तैयार किया गया है।

दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर हैं। iPhone Duo उन लोगों को आकर्षित करेगा जो Apple के हार्डवेयर और iOS इकोसिस्टम को पसंद करते हैं, जबकि Samsung का Snapdragon Android और Galaxy AI यूजर्स के लिए मजबूत विकल्प है।

कैमरा : Samsung के मेगापिक्सल ज्यादा, Apple का वीडियो फोकस मजबूत iPhone Duo में 48MP Fusion Main और 48MP Fusion Ultra Wide कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा ऑप्टिकल-क्वालिटी 2x जूम देता है। फोन से Dolby Vision के साथ 4K वीडियो 120fps तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।

Galaxy Z Fold 8 में 50MP वाइड और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। इसमें 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम और 10x तक डिजिटल जूम दिया गया है। Samsung फोन से 8K वीडियो 30fps तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिर्फ मेगापिक्सल देखें तो Samsung आगे है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग और Dolby Vision जैसे फीचर्स के कारण iPhone Duo कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है।

बैटरी: iPhone Duo का दावा ज्यादा वीडियो प्लेबैक का Apple ने iPhone Duo में डुअल-बैटरी आर्किटेक्चर दिया है और कंपनी के मुताबिक फोन इनर डिस्प्ले पर 31 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। Galaxy Z Fold 8 में 4,800mAh बैटरी है और इसका वीडियो प्लेबैक टाइम 26 घंटे तक बताया गया है। iPhone Duo करीब 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है और वायरलेस चार्जिंग से लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज होने का दावा है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वीडियो प्लेबैक में iPhone Duo आगे दिखाई देता है। AI और सॉफ्टवेयर में अलग-अलग अनुभव iPhone Duo iOS 27.1 पर चलता है और फोल्डिंग स्क्रीन के लिए Split View, दो Home Screen पेज, साइड नेविगेशन और अपडेटेड StandBy जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें Apple Intelligence के साथ नया Siri AI भी है। Galaxy Z Fold 8 Android आधारित Samsung सॉफ्टवेयर पर चलता है और इसमें Galaxy AI के फीचर्स दिए गए हैं।

Samsung का फोकस AI आधारित कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग और प्रोडक्टिविटी पर है। नतीजा: अगर आप iPhone, Mac और Apple के दूसरे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो iPhone Duo ज्यादा सहज लगेगा। वहीं Android और Samsung Galaxy इकोसिस्टम पसंद करने वालों के लिए Fold 8 ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।

कीमत में सबसे बड़ा अंतर यही वह जगह है जहां दोनों फोन के बीच सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। Apple iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8: कौन-सा फोल्डेबल फोन है बेहतर? फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

Apple ने पहली बार फोल्डेबल सेगमेंट में iPhone Duo के साथ एंट्री की है, जबकि Samsung पहले से ही अपनी Galaxy Z Fold 8 के साथ इस बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। दोनों फोन किताब की तरह खुलने वाले फोल्डेबल डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन कीमत, कैमरा, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और बैटरी के मामले में दोनों में काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर कीमत का है।
Apple-Samsung

भारत में Apple iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए  है, जबकि Samsung Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत करीब 1,74,999 रुपए  है। यानी शुरुआती मॉडल के हिसाब से iPhone Duo के लिए करीब 1.25 लाख रुपए  ज्यादा खर्च करने होंगे। फिर कौन-सा फोन खरीदना समझदारी होगी?

अगर बजट सबसे अहम है, तो Galaxy Z Fold 8 साफ तौर पर ज्यादा किफायती विकल्प है। इसकी शुरुआती कीमत iPhone Duo से करीब 1.25 लाख रुपए  कम है और इसके बावजूद आपको 7.6 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन, फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर और 50MP कैमरे मिलते हैं।

Apple का इकोसिस्टम, iOS, वीडियो रिकॉर्डिंग, लंबी बैटरी प्लेबैक और 2TB तक स्टोरेज आपकी प्राथमिकता है और बजट बड़ी समस्या नहीं है, तो iPhone Duo प्रीमियम विकल्प बन सकता है। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक iPhone Duo तकनीक और Apple के फोल्डेबल सेगमेंट में बड़ी एंट्री जरूर है, लेकिन 2,99,900 रुपए  की शुरुआती कीमत इसे आम भारतीय खरीदार की पहुंच से काफी दूर रखती है।

दूसरी तरफ Galaxy Z Fold 8 कम कीमत में लगभग उसी आकार की फोल्डेबल मेन स्क्रीन और दमदार फ्लैगशिप हार्डवेयर देता है। इसलिए ज्यादातर भारतीय खरीदारों के लिए Galaxy Z Fold 8 ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प नजर आता है, जबकि iPhone Duo मुख्य रूप से प्रीमियम Apple अनुभव चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित करेगा।
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