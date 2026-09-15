22 साल का फासला और उम्र 45 साल... कश्मीरी महिला ने 10वीं पास कर रच दिया इतिहास

जम्मू कश्मीर ओपन स्कूल के तहत अप्रैल 2026 में आयोजित दसवीं की परीक्षा का परिणाम 10 सितंबर को घोषित हुआ। रेनू की उपलब्धि इसलिए और बड़ी है क्योंकि उन्हें सुनने और बोलने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई शुरू की, परीक्षा दी और शानदार अंक हासिल किए।

उनकी इस कामयाबी के पीछे बेटे नमन कौल का भी अहम योगदान रहा। बारहवीं कक्षा में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे नमन ने अपनी पढ़ाई के साथ मां की तैयारी में मदद की। मां-बेटे ने पढ़ाई के लिए समय बांटा और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया।

रेनू की 82 प्रतिशत की सफलता केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं है। यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने विस्थापन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को दबते देखा, लेकिन उन्हें पूरी तरह मरने नहीं दिया।





45 की उम्र में दसवीं पास कर रेनू ने उन हजारों लोगों के लिए भी उम्मीद जगाई है जो किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश साफ है—सपने देर से पूरे हो सकते हैं, लेकिन उम्र उन्हें खत्म नहीं कर सकती।