22 साल का फासला और उम्र 45 साल... कश्मीरी महिला ने 10वीं पास कर रच दिया इतिहास
उम्र ने साथ छोड़ दिया था, जिंदगी ने जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा दिया था और पढ़ाई से 22 साल का फासला बन चुका था। लेकिन अधूरा सपना जिंदा था। 45 वर्षीय कश्मीरी पंडित महिला रेनू हंस ने 22 साल बाद दोबारा किताबें उठाईं और दसवीं की परीक्षा 82 प्रतिशत अंकों के साथ पास कर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ALSO READ: 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगी फीस? जानिए क्या है राहुल गांधी का दावा और सरकार का नया नियम
जम्मू कश्मीर ओपन स्कूल के तहत अप्रैल 2026 में आयोजित दसवीं की परीक्षा का परिणाम 10 सितंबर को घोषित हुआ। रेनू की उपलब्धि इसलिए और बड़ी है क्योंकि उन्हें सुनने और बोलने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई शुरू की, परीक्षा दी और शानदार अंक हासिल किए।
रेनू ने शादी से पहले दसवीं की परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई पीछे छूट गई। करीब 22 वर्षों तक शिक्षा से दूर रहने के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। उम्रदराज होने के कारण परीक्षा केंद्र पर वह अन्य विद्यार्थियों से अलग जरूर नजर आईं, लेकिन परिणाम ने उनकी मेहनत को सबसे अलग पहचान दे दी। ALSO READ: 6 महीने में शादी का दावा! जयपुर के मंदिर में बप्पा की मेहंदी पर टूटे कुंवारे, 3 घंटे में 3500 किलो मेहंदी खत्म!
उनकी इस कामयाबी के पीछे बेटे नमन कौल का भी अहम योगदान रहा। बारहवीं कक्षा में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे नमन ने अपनी पढ़ाई के साथ मां की तैयारी में मदद की। मां-बेटे ने पढ़ाई के लिए समय बांटा और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया।
रेनू की 82 प्रतिशत की सफलता केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं है। यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने विस्थापन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को दबते देखा, लेकिन उन्हें पूरी तरह मरने नहीं दिया।
45 की उम्र में दसवीं पास कर रेनू ने उन हजारों लोगों के लिए भी उम्मीद जगाई है जो किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश साफ है—सपने देर से पूरे हो सकते हैं, लेकिन उम्र उन्हें खत्म नहीं कर सकती।