UCC को लेकर BJP पर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बना रही सरकार UCC के जरिए मध्य प्रदेश में मुस्लिमों पर हिंदू मैरिज एक्ट थोपने की साजिश

भोपाल। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को भोपाल में UCC के मुद्दें पर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही ओवैसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए समान नागरिक संहिता, सागर शराब कांड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़े सवालों पर अपनी पार्टी का रूख साफ किया।

UCC के जरिए मुस्लिमों को किया जा रहा टारगेट-AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता का कड़ा विरोध करते हुए इसे गैर-हिंदुओं पर जबरन लागू करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि UCC देश के नागरिकों को मिलने वाले समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ओवैसी ने NDAके सहयोगी दलों से अपील की कि वे इस कानून का पुरजोर विरोध करें।

ओवैसी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि UCC भारत के 18 करोड़ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। इसके पीछे संविधान के आर्टिकल 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) और आर्टिकल 29 (अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में मुस्लिमों से ज्यादा आदिवासी आबादी है, लेकिन उन्हें UCC के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि मुस्लिमों पर जबरन 'हिंदू मैरिज एक्ट' लागू करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जो UCC वहां लागू किया गया, वही अब मध्य प्रदेश में भी लाने की तैयारी है।

सागर शराब कांड और बीजेपी पर हमले- मध्य प्रदेश के सागर में हुए शराब कांड पर दुख जताते हुए ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद देखना चाहिए कि राज्य में अवैध और जहरीली शराब कौन पिला रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं।इसके साथ ही उन्होंने भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

यूपी चुनाव और कांग्रेस पर तंज- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में AIMIM की भूमिका पर ओवैसी ने कहा कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे,यह फिलहाल तय नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार नहीं बननी चाहिए। इसके लिए हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के साथ कुछ गलत होता है या वे चुनाव हारते हैं, तो अपनी कमियां छुपाने के लिए मुझे तुरंत भाजपा की 'बी टीम' बता देते हैं।