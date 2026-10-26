  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. post office rd scheme 2026 interest rate maturity calculation
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (17:29 IST)

Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियम

Post Office RD Scheme 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (17:29 IST)
google-news
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम उन लोगों के लिए बचत का एक विकल्प है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि तक नियमित जमा करना होता है और तय ब्याज दर के अनुसार रकम पर ब्याज मिलता है। यह योजना खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों, गृहिणियों और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग नियमित बचत करना चाहते हैं।
 
इस स्कीम में न्यूनतम ₹100 प्रति माह से शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, खाता खोलने से पहले लागू ब्याज दर, जमा की शर्तें, समय से पहले निकासी और टैक्स संबंधी नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
1. पोस्ट ऑफिस RD पर कितना ब्याज मिल रहा है?
सालाना ब्याज दर
6.7%
तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज
 
न्यूनतम मासिक जमा
₹100
₹10 के गुणक में जमा
 
 
निवेश अवधि 
5 साल
कुल 60 महीने
 
26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक इंडिया पोस्ट की जानकारी के अनुसार, 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD पर ब्याज दर 6.7% सालाना है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। 
 
ध्यान रखें कि यह ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए लागू होती है। खाता खोलते समय संबंधित तिमाही की दर और नियम जरूर जांचें।
 

2. हर महीने ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 जमा करने पर क्या होगा?

पांच साल तक नियमित बचत करने पर कुल जमा और संभावित मैच्योरिटी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।
हर महीने जमा 5 साल में कुल जमा अनुमानित मैच्योरिटी
 
  • ₹500 ₹30,000 लगभग ₹35,500
  • ₹1,000 ₹60,000 लगभग ₹71,000
  • ₹2,000 ₹1,20,000 लगभग ₹1,42,000
  • ₹5,000 ₹3,00,000 लगभग ₹3,55,000
ये अनुमान 6.7% सालाना ब्याज दर और तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर हैं। वास्तविक मैच्योरिटी जमा की तारीख, किस्तों के समय और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसे आधिकारिक मैच्योरिटी कोटेशन न मानें।
 
इसका मतलब है कि यदि आप हर महीने ₹1,000 बचाते हैं, तो पांच साल में आपका मूल जमा ₹60,000 होगा। ब्याज जुड़ने के बाद आपको लगभग ₹71,000 मिल सकते हैं।

3. पोस्ट ऑफिस RD खाता कौन खोल सकता है?

इंडिया पोस्ट के नियमों के अनुसार, ये लोग RD खाता खोल सकते हैं:
- वयस्क व्यक्ति अपने नाम से खाता खोल सकते हैं।
- 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिग अपने नाम से खाता खोल सकते हैं।
- नाबालिग की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं।
- संयुक्त खाता अधिकतम तीन वयस्कों के नाम से खोला जा सकता है।
- पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित डाकघर में की जा सकती है। 
  
 

4. पोस्ट ऑफिस RD खाता खोलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
 

खाता खुलवाने के लिए सामान्यतः इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण
- पैन कार्ड
- पते का प्रमाण, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म
डाकघर में KYC संबंधी मौजूदा आवश्यकताओं की पुष्टि करें। पहली जमा राशि कम से कम ₹100 रखी जा सकती है और इसके बाद जमा ₹10 के गुणक में की जा सकती है। 
 

5. किस्त जमा करना भूल गए तो क्या होगा?

पोस्ट ऑफिस RD में हर महीने समय पर किस्त जमा करना जरूरी है। किस्त समय पर जमा नहीं होने पर डिफॉल्ट शुल्क लागू हो सकता है।
- ₹100 की मासिक किस्त पर हर डिफॉल्ट महीने के लिए ₹1 शुल्क का नियम है।
- अन्य किस्त राशियों पर शुल्क उसी अनुपात में हो सकता है।
- अधिकतम चार डिफॉल्ट किस्तों तक खाते को नियमित करने के नियम लागू होते हैं।
- खाता नियमित कराने के लिए बकाया किस्तों और लागू शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। 
 
इसलिए यदि आपकी आय हर महीने एक जैसी नहीं रहती, तो RD में उतनी ही राशि जमा करें जिसे नियमित रूप से बचाना आपके लिए संभव हो।
 

6. क्या पोस्ट ऑफिस RD पर लोन भी मिल सकता है?
 

हां, निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पोस्ट ऑफिस RD खाते के बदले लोन या निकासी की सुविधा मिल सकती है। सामान्य नियमों के अनुसार, कम से कम 12 किस्तें जमा होने और खाता एक वर्ष चलने के बाद खाते में उपलब्ध बैलेंस के 50% तक लोन लेने की सुविधा हो सकती है।
 
लोन पर ब्याज, भुगतान की अवधि और अन्य शर्तें लागू नियमों के अनुसार तय होती हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर संबंधित डाकघर से पात्रता और ब्याज दर की पुष्टि करें।

 

7. क्या पांच साल से पहले RD का पैसा निकाल सकते हैं?

पोस्ट ऑफिस RD में समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन मिलती है। सामान्य नियमों के मुताबिक, खाता खोलने के तीन साल बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है और सामान्य RD ब्याज दर के बजाय पोस्ट ऑफिस बचत खाते की लागू दर के आधार पर भुगतान हो सकता है।
 
इसलिए RD में वही रकम जमा करें जिसकी आपको अगले पांच साल तक जरूरत पड़ने की संभावना कम हो। आपातकालीन खर्चों के लिए अलग से कुछ पैसा बचाकर रखना बेहतर है।

8. पोस्ट ऑफिस RD पर कितना टैक्स लगता है?

पोस्ट ऑफिस RD में मिलने वाला ब्याज सामान्यतः कर योग्य होता है। ब्याज से हुई कमाई को लागू आयकर नियमों के अनुसार अपनी आय में शामिल करना पड़ सकता है।
- RD में निवेश करने मात्र से आयकर छूट नहीं मिलती।
- ब्याज पर टैक्स आपकी कुल कर योग्य आय और लागू टैक्स व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
- TDS न कटने का अर्थ यह नहीं है कि ब्याज टैक्स-फ्री है।
टैक्स से जुड़े अपने मामले में मौजूदा नियमों के अनुसार जानकारी लें।

9. पोस्ट ऑफिस RD किन लोगों के लिए उपयोगी है?

यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नियमित बचत करना चाहते हैं, लेकिन बाजार से जुड़े निवेशों में जोखिम नहीं लेना चाहते।
- नौकरीपेशा लोग: हर महीने वेतन से कुछ राशि बचाने के लिए।
- गृहिणियां: घर के बजट से छोटी रकम अलग रखकर बचत बनाने के लिए।
- अभिभावक: बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के खर्चों के लिए पैसा जोड़ने के लिए।
- छोटे कारोबारी: नियमित आय वाले महीनों में बचत की आदत विकसित करने के लिए।
- नए निवेशक: छोटी राशि से बचत शुरू करने के लिए।
हालांकि, अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में महंगाई से अधिक रिटर्न पाना है, तो RD के साथ अन्य निवेश विकल्पों की तुलना भी की जा सकती है।
 

10. पोस्ट ऑफिस RD से जुड़े 5 जरूरी सवाल
 

सवाल 1 : पोस्ट ऑफिस RD में न्यूनतम कितने रुपये जमा कर सकते हैं?
 
जवाब : न्यूनतम ₹100 प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जमा राशि ₹10 के गुणक में होनी चाहिए।
 
सवाल 2 : पोस्ट ऑफिस RD कितने साल की होती है?
 
जवाब : इसकी सामान्य अवधि पांच साल यानी 60 महीने है।
 
सवाल 3 : अक्टूबर-दिसंबर 2026 में RD पर ब्याज दर कितनी है?
 
जवाब : उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ब्याज दर 6.7% सालाना है, जिसकी गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 
 
सवाल 4: क्या पोस्ट ऑफिस RD में एक से ज्यादा लोग खाता खोल सकते हैं?
 
जवाब : हां, नियमों के अनुसार अधिकतम तीन वयस्क संयुक्त खाता खोल सकते हैं।
 
सवाल 5: क्या पोस्ट ऑफिस RD का पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है?
 
जवाब: नहीं। यह शेयर बाजार से जुड़ी योजना नहीं, बल्कि डाकघर की छोटी बचत जमा योजना है। इसमें लागू सरकारी नियमों के अनुसार ब्याज मिलता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Indian Army : अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे का दावा करने वाला वीडियो फर्जी? भारतीय सेना ने बताई पूरी सच्चाई

पटना में खरगे के बयान पर सियासी घमासान, भाजपा नेताओं ने भी किया पलटवार, क्‍या बोले राजनाथ और अमित शाह?

पटना में खरगे के बयान पर सियासी घमासान, भाजपा नेताओं ने भी किया पलटवार, क्‍या बोले राजनाथ और अमित शाह?Controversial statement case of Mallikarjun Kharge : पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में आज उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक युवक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं जाने वाले। इस पर खरगे ने मंच से जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा बढ़ गया और कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। खरगे के इस बयान से राजनीति का पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं ने खरगे के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, पेरिस में आंसू गैस, क्यों भड़का जनता का गुस्सा?

फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, पेरिस में आंसू गैस, क्यों भड़का जनता का गुस्सा?फ्रांस में बढ़ती महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं और सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शनिवार को राजधानी पेरिस में करीब 1.10 लाख लोगों ने मार्च निकाला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।

India-China Face Off : ITBP Chief Statement पर केंद्र सरकार का जवाब, जानिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अभी क्या हैं हालात?

India-China Face Off : ITBP Chief Statement पर केंद्र सरकार का जवाब, जानिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अभी क्या हैं हालात?पूर्वी लद्दाख में साल 2020 से जारी भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध (India-China Face-Off) एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) का एक हालिया बयान और उस पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई विस्तृत प्रतिक्रिया है।

दिल्ली में प्रदर्शनों और सुरक्षा को लेकर अलर्ट, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ 3 घंटे की बैठक में क्या-क्या किया रिव्यू?

दिल्ली में प्रदर्शनों और सुरक्षा को लेकर अलर्ट, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ 3 घंटे की बैठक में क्या-क्या किया रिव्यू?केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार, 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में कानून-व्यवस्था और बड़े प्रदर्शनों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में भीड़ प्रबंधन, खुफिया तंत्र मजबूत करने, महिला सुरक्षा, नशे की तस्करी और संगठित अपराध पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में मचा हंगामा, PM मोदी के जिक्र पर युवक की क्‍यों हुइ पिटाई?

पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में मचा हंगामा, PM मोदी के जिक्र पर युवक की क्‍यों हुइ पिटाई?पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में आज उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक युवक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं जाने वाले। इस पर खड़गे ने मंच से जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा बढ़ गया और कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी।

बाप वाले बयान पर बवाल, बीजेपी ने शुरू की मुहिम, मोदी के स्‍टाइलिश फोटो के साथ कहा- डियर खरगे, मोदी कहीं नहीं जाएगा

बाप वाले बयान पर बवाल, बीजेपी ने शुरू की मुहिम, मोदी के स्‍टाइलिश फोटो के साथ कहा- डियर खरगे, मोदी कहीं नहीं जाएगाभारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आक्रामक मुहिम शुरू की है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्टाइलिश तस्वीर साझा करते हुए तंज कसा— "डियर खरगे, मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो"।

Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियम

Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियमपोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम उन लोगों के लिए बचत का एक विकल्प है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि तक नियमित जमा करना होता है और तय ब्याज दर के अनुसार रकम पर ब्याज मिलता है। यह योजना खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों, गृहिणियों और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग नियमित बचत करना चाहते हैं।

Indian Army : अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे का दावा करने वाला वीडियो फर्जी? भारतीय सेना ने बताई पूरी सच्चाई

Indian Army : अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे का दावा करने वाला वीडियो फर्जी? भारतीय सेना ने बताई पूरी सच्चाईभारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को भ्रामक और डिजिटल रूप से बदला हुआ बताया है। इस वीडियो में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के नाम से कथित बयान प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और तक्सिंग सर्कल पर नियंत्रण कर लिया है और भारतीय सेना को जरूरी सामान की आपूर्ति से वंचित किया जा रहा है।

गुजरात के द्वारका, कच्छ, पोरबंदर और जामनगर सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 की मदद

गुजरात के द्वारका, कच्छ, पोरबंदर और जामनगर सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 की मददGujarat Drought Relief Package: गुजरात में इस साल कम बारिश के कारण किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी की कमी और फसल खराब होने की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत के कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

E100 पेट्रोल को सरकार की मंजूरी, क्या आपकी कार में भी भर सकेगा 100% इथेनॉल वाला फ्यूल?

E100 पेट्रोल को सरकार की मंजूरी, क्या आपकी कार में भी भर सकेगा 100% इथेनॉल वाला फ्यूल?केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles) के लिए E100 ईंधन के इस्तेमाल का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार को अधिसूचित इस बदलाव के तहत विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित वाहन अब 100% तक इथेनॉल वाले ईंधन पर चल सकेंगे। इस फैसले से उन वाहन कंपनियों को भी मदद मिल सकती है, जो आने वाले समय में E100 तकनीक वाली गाड़ियां पेश करने की तैयारी कर रही हैं।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है