Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियम

इस स्कीम में न्यूनतम ₹100 प्रति माह से शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, खाता खोलने से पहले लागू ब्याज दर, जमा की शर्तें, समय से पहले निकासी और टैक्स संबंधी नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।

1. पोस्ट ऑफिस RD पर कितना ब्याज मिल रहा है?

सालाना ब्याज दर

6.7%

तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज

न्यूनतम मासिक जमा

₹100

₹10 के गुणक में जमा



निवेश अवधि

5 साल

कुल 60 महीने

26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक इंडिया पोस्ट की जानकारी के अनुसार, 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD पर ब्याज दर 6.7% सालाना है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है।

ध्यान रखें कि यह ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए लागू होती है। खाता खोलते समय संबंधित तिमाही की दर और नियम जरूर जांचें।



2. हर महीने ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 जमा करने पर क्या होगा?

पांच साल तक नियमित बचत करने पर कुल जमा और संभावित मैच्योरिटी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

हर महीने जमा 5 साल में कुल जमा अनुमानित मैच्योरिटी



₹500 ₹30,000 लगभग ₹35,500

₹30,000 लगभग ₹35,500 ₹1,000 ₹60,000 लगभग ₹71,000

₹60,000 लगभग ₹71,000 ₹2,000 ₹1,20,000 लगभग ₹1,42,000

₹1,20,000 लगभग ₹1,42,000 ₹5,000 ₹3,00,000 लगभग ₹3,55,000

ये अनुमान 6.7% सालाना ब्याज दर और तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर हैं। वास्तविक मैच्योरिटी जमा की तारीख, किस्तों के समय और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसे आधिकारिक मैच्योरिटी कोटेशन न मानें।

इसका मतलब है कि यदि आप हर महीने ₹1,000 बचाते हैं, तो पांच साल में आपका मूल जमा ₹60,000 होगा। ब्याज जुड़ने के बाद आपको लगभग ₹71,000 मिल सकते हैं।

3. पोस्ट ऑफिस RD खाता कौन खोल सकता है?

इंडिया पोस्ट के नियमों के अनुसार, ये लोग RD खाता खोल सकते हैं:

- वयस्क व्यक्ति अपने नाम से खाता खोल सकते हैं।

- 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिग अपने नाम से खाता खोल सकते हैं।

- नाबालिग की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं।

- संयुक्त खाता अधिकतम तीन वयस्कों के नाम से खोला जा सकता है।

- पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित डाकघर में की जा सकती है।

4. पोस्ट ऑफिस RD खाता खोलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?



खाता खुलवाने के लिए सामान्यतः इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण

- पैन कार्ड

- पते का प्रमाण, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस

- पासपोर्ट साइज फोटो

- भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म

डाकघर में KYC संबंधी मौजूदा आवश्यकताओं की पुष्टि करें। पहली जमा राशि कम से कम ₹100 रखी जा सकती है और इसके बाद जमा ₹10 के गुणक में की जा सकती है।

5. किस्त जमा करना भूल गए तो क्या होगा?

पोस्ट ऑफिस RD में हर महीने समय पर किस्त जमा करना जरूरी है। किस्त समय पर जमा नहीं होने पर डिफॉल्ट शुल्क लागू हो सकता है।

- ₹100 की मासिक किस्त पर हर डिफॉल्ट महीने के लिए ₹1 शुल्क का नियम है।

- अन्य किस्त राशियों पर शुल्क उसी अनुपात में हो सकता है।

- अधिकतम चार डिफॉल्ट किस्तों तक खाते को नियमित करने के नियम लागू होते हैं।

- खाता नियमित कराने के लिए बकाया किस्तों और लागू शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

इसलिए यदि आपकी आय हर महीने एक जैसी नहीं रहती, तो RD में उतनी ही राशि जमा करें जिसे नियमित रूप से बचाना आपके लिए संभव हो।



6. क्या पोस्ट ऑफिस RD पर लोन भी मिल सकता है?



हां, निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पोस्ट ऑफिस RD खाते के बदले लोन या निकासी की सुविधा मिल सकती है। सामान्य नियमों के अनुसार, कम से कम 12 किस्तें जमा होने और खाता एक वर्ष चलने के बाद खाते में उपलब्ध बैलेंस के 50% तक लोन लेने की सुविधा हो सकती है।

लोन पर ब्याज, भुगतान की अवधि और अन्य शर्तें लागू नियमों के अनुसार तय होती हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर संबंधित डाकघर से पात्रता और ब्याज दर की पुष्टि करें।

7. क्या पांच साल से पहले RD का पैसा निकाल सकते हैं?

पोस्ट ऑफिस RD में समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन मिलती है। सामान्य नियमों के मुताबिक, खाता खोलने के तीन साल बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है और सामान्य RD ब्याज दर के बजाय पोस्ट ऑफिस बचत खाते की लागू दर के आधार पर भुगतान हो सकता है।

इसलिए RD में वही रकम जमा करें जिसकी आपको अगले पांच साल तक जरूरत पड़ने की संभावना कम हो। आपातकालीन खर्चों के लिए अलग से कुछ पैसा बचाकर रखना बेहतर है।

8. पोस्ट ऑफिस RD पर कितना टैक्स लगता है?

पोस्ट ऑफिस RD में मिलने वाला ब्याज सामान्यतः कर योग्य होता है। ब्याज से हुई कमाई को लागू आयकर नियमों के अनुसार अपनी आय में शामिल करना पड़ सकता है।

- RD में निवेश करने मात्र से आयकर छूट नहीं मिलती।

- ब्याज पर टैक्स आपकी कुल कर योग्य आय और लागू टैक्स व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

- TDS न कटने का अर्थ यह नहीं है कि ब्याज टैक्स-फ्री है।

टैक्स से जुड़े अपने मामले में मौजूदा नियमों के अनुसार जानकारी लें।

9. पोस्ट ऑफिस RD किन लोगों के लिए उपयोगी है?

यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नियमित बचत करना चाहते हैं, लेकिन बाजार से जुड़े निवेशों में जोखिम नहीं लेना चाहते।

- नौकरीपेशा लोग: हर महीने वेतन से कुछ राशि बचाने के लिए।

- गृहिणियां: घर के बजट से छोटी रकम अलग रखकर बचत बनाने के लिए।

- अभिभावक: बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के खर्चों के लिए पैसा जोड़ने के लिए।

- छोटे कारोबारी: नियमित आय वाले महीनों में बचत की आदत विकसित करने के लिए।

- नए निवेशक: छोटी राशि से बचत शुरू करने के लिए।

हालांकि, अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में महंगाई से अधिक रिटर्न पाना है, तो RD के साथ अन्य निवेश विकल्पों की तुलना भी की जा सकती है।



10. पोस्ट ऑफिस RD से जुड़े 5 जरूरी सवाल



सवाल 1 : पोस्ट ऑफिस RD में न्यूनतम कितने रुपये जमा कर सकते हैं?

जवाब : न्यूनतम ₹100 प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जमा राशि ₹10 के गुणक में होनी चाहिए।

सवाल 2 : पोस्ट ऑफिस RD कितने साल की होती है?

जवाब : इसकी सामान्य अवधि पांच साल यानी 60 महीने है।

सवाल 3 : अक्टूबर-दिसंबर 2026 में RD पर ब्याज दर कितनी है?

जवाब : उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ब्याज दर 6.7% सालाना है, जिसकी गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है।

सवाल 4: क्या पोस्ट ऑफिस RD में एक से ज्यादा लोग खाता खोल सकते हैं?

जवाब : हां, नियमों के अनुसार अधिकतम तीन वयस्क संयुक्त खाता खोल सकते हैं।

सवाल 5: क्या पोस्ट ऑफिस RD का पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है?

जवाब: नहीं। यह शेयर बाजार से जुड़ी योजना नहीं, बल्कि डाकघर की छोटी बचत जमा योजना है। इसमें लागू सरकारी नियमों के अनुसार ब्याज मिलता है।