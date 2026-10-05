Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेट

आधार कार्ड आज देश में पहचान और कई तरह की सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी को सही और अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI की मौजूदा सेवाओं के मुताबिक अब कई Aadhaar सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

Aadhaar Card में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, जरूर जांचें

अगर आपके Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर पुराना है या बंद हो चुका है, तो OTP आधारित कई सेवाओं में परेशानी आ सकती है। UIDAI की वेबसाइट पर फिलहाल मोबाइल नंबर अपडेट से जुड़ी सुविधा उपलब्ध है। Aadhaar ऐप के जरिए भी मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है।

UIDAI ने 18 जून 2026 को घोषणा की थी कि Aadhaar मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट कराने का शुल्क 31 दिसंबर 2026 तक माफ रहेगा। यानी पात्र उपयोगकर्ता इस अवधि में ऐप के माध्यम से यह सुविधा बिना शुल्क ले सकते हैं।

बच्चों का Aadhaar है तो इस अपडेट पर दें खास ध्यान

UIDAI के अनुसार 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए Mandatory Biometric Update (MBU) 30 सितंबर 2027 तक मुफ्त है। इसलिए जिन बच्चों की उम्र के हिसाब से बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है, उनके माता-पिता को इसे समय पर करा लेना चाहिए।

Aadhaar App में मिल रही हैं कई सुविधाएं

UIDAI के मुताबिक Aadhaar ऐप से मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करने, Aadhaar authentication history देखने, e-Aadhaar डाउनलोड करने और अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Aadhaar को लेकर 1 अक्टूबर को भी आया बड़ा अपडेट

UIDAI ने 1 अक्टूबर 2026 को Aadhaar Samvaad Kolkata के दौरान पांच नई पहलों का ऐलान किया है। इससे Aadhaar आधारित डिजिटल पहचान और सेवाओं को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

क्या हर Aadhaar Card को तुरंत अपडेट करना जरूरी है?

नहीं। सिर्फ इसलिए कि Aadhaar कार्ड पुराना है, हर व्यक्ति को तुरंत सभी विवरण बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर, पता या पहचान संबंधी जानकारी बदल चुकी है, तो संबंधित विवरण को अपडेट रखना उपयोगी है। किसी भी अपडेट से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियम और शुल्क जरूर जांचें।