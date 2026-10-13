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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (16:43 IST)

Vande Bharat Sleeper Train : अब 24 कोच वाली ट्रेन में होगा सफर, 1,224 यात्रियों को मिलेगी जगह, जानिए हॉट शॉवर और पैंट्री समेत सभी सुविधाएं

Vande Bharat Sleeper Train
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (16:43 IST)
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Vande Bharat Sleeper Train Update: भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए 24 कोच वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विकसित कर रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के साथ खानपान और सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई ट्रेन में हॉट शॉवर, हर कोच में मिनी पैंट्री और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसका उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक रेल सफर उपलब्ध कराना है।
अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो जानिए 24 कोच वाली इस ट्रेन में क्या बदलाव होंगे, कितने यात्री सफर कर सकेंगे और इसके शुरू होने की संभावित समयसीमा क्या है।
 

24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितने यात्री सफर कर सकेंगे?

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें लगभग 1,224 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होगी। इसके मुकाबले मौजूदा 16 कोच वाले संस्करण में करीब 823 बर्थ बताई गई हैं। इस तरह नए संस्करण में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने की योजना है।
 
इससे लंबी दूरी के व्यस्त रेल मार्गों पर अधिक यात्रियों को सफर की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, यात्रियों की अंतिम क्षमता और बर्थ का पूरा विवरण आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलेंगी कौन-कौन सी सुविधाएं?

 
नई 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के आराम और खानपान को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
 
1. हॉट शॉवर की सुविधा : मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेन में गर्म पानी से नहाने की सुविधा का जिक्र किया गया है। इसकी उपलब्धता और कोच संबंधी विस्तृत जानकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
 
2. फुली एसी पैंट्री कार : नई ट्रेन में पूरी तरह वातानुकूलित पैंट्री कार देने की योजना है। इससे ट्रेन में भोजन को गर्म करने और परोसने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है।
3. हर कोच में मिनी पैंट्री : प्रत्येक कोच में मिनी पैंट्री की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे खानपान से जुड़ी सेवाओं को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
 
4. बेहतर सस्पेंशन सिस्टम : उन्नत सस्पेंशन से यात्रा के दौरान झटकों को कम करने और यात्रियों को अधिक आराम देने का लक्ष्य है।
 
5. रीडिंग और व्यूइंग लाइट : यात्रियों की सुविधा के लिए पढ़ने और देखने के लिए अलग-अलग लाइट की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।
 
6. बेडशीट और तौलियों के लिए अलग स्टोरेज : हर कोच में साफ लिनेन और तौलियों को रखने के लिए अलग जगह देने की योजना है।
 
7. सुरक्षा संबंधी सुविधाएं : ट्रेन में क्रैश बफर जैसी सुरक्षा तकनीकों का उल्लेख रिपोर्ट्स में किया गया है। नई ट्रेन के सभी सुरक्षा उपकरणों और उनके तकनीकी विवरण की पुष्टि विस्तृत आधिकारिक जानकारी से होगी।

मौजूदा और नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या अंतर होगा?

 

सुविधा

 
  • 16 कोच वाली ट्रेन
  •  
  • प्रस्तावित 24 कोच वाली ट्रेन
  •  
  • कोच की संख्या
  •  
  • 16
  •  
  • 24
  •  
  • यात्री क्षमता
  •  
  • लगभग 823 बर्थ
  •  
  • लगभग 1,224 यात्रियों की क्षमता बताई गई
  •  
  • पैंट्री कार
  •  
  • समर्पित पैंट्री कार नहीं
  •  
  • एसी पैंट्री कार प्रस्तावित
  •  
  • खानपान
  •  
  • मौजूदा व्यवस्था के अनुसार
  •  
  • पैंट्री और मिनी पैंट्री की योजना
  •  
  • यात्रा
  •  
  • लंबी दूरी का रात का सफर
  •  
  • अधिक यात्री क्षमता के साथ लंबी दूरी का सफर
  •  
  • बर्थ का अंतिम लेआउट
  •  
  • मौजूदा संस्करण में निर्धारित
  •  
  • अभी विस्तृत पुष्टि बाकी
  •  
  • अधिकतम डिजाइन गति
  •  
  • 160 किमी प्रति घंटा
 

160 किमी प्रति घंटा डिजाइन गति बनाए रखने की उम्मीद

 
ध्यान दें कि नई ट्रेन की सुविधाओं, कोच के अंतिम विन्यास और परिचालन संबंधी विवरणों में बदलाव हो सकता है।
 

कब शुरू होगी 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक तैयार करने का लक्ष्य बताया गया है। वहीं, इसका संभावित परिचालन जून 2027 से शुरू होने की बात कही गई है। रेलवे की ओर से अंतिम समयसीमा और नियमित सेवा शुरू करने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।
 
इस परियोजना के तहत ऐसी 50 अधिक क्षमता वाली ट्रेनसेट तैयार करने की योजना का भी उल्लेख किया गया है। इन ट्रेनों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई और BEML, बेंगलुरु के सहयोग से किया जा रहा है।
 

क्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर होगी?

 
नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी के यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। इसकी अधिक यात्री क्षमता, प्रस्तावित पैंट्री कार और आरामदायक यात्रा संबंधी सुविधाएं इसे आकर्षक बना सकती हैं।
 
हालांकि, राजधानी एक्सप्रेस से इसकी वास्तविक तुलना किराये, यात्रा समय, बर्थ की उपलब्धता, खानपान की गुणवत्ता और परिचालन शुरू होने के बाद मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर ही की जा सकेगी। फिलहाल इसे राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर बताने के बजाय एक नई पीढ़ी की स्लीपर ट्रेन परियोजना के रूप में देखना उचित होगा।
 

वंदे भारत ट्रेन के कर्मचारियों को IIT खड़गपुर में मिलेगी ट्रेनिंग

 
वंदे भारत ट्रेन परियोजना से जुड़ा एक अन्य अपडेट कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, IIT खड़गपुर और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (IRIMEE), जमालपुर के बीच पांच साल का समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य आधुनिक रेल तकनीक और उन्नत ट्रेन प्रणालियों से संबंधित तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है।
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