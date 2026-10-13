गांधीनगर मनपा चुनाव परिणाम: 44 में से 38 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर बचाई साख

गांधीनगर नगर निगम चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की है। 11 वार्डों के इस चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने गांधीनगर मनपा में लगातार तीसरी बार अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

आम आदमी पार्टी को झटका, कांग्रेस ने किया सुधार

इस चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए बेहद निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। पिछले चुनावों में अपना खाता खोलने वाली 'आप' इस बार एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटों का इजाफा करते हुए कुल 5 सीटें हासिल की हैं। इस तरह बीजेपी ने जहां अपना स्पष्ट बहुमत कायम रखा, वहीं कांग्रेस ने सीटें बढ़ाकर मुख्य विपक्ष के रूप में खुद को मजबूत करने का प्रयास किया है।

आप के 6 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जमानत जब्त

मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो गांधीनगर मनपा चुनाव में औसतन 59.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। कुल 2,59,985 मतदाताओं में से 1,54,045 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव परिणामों के बाद 'आप' के छह और कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत जब्त होने की जानकारी सामने आई है। ये आंकड़े चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और जनता के रुझान की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।

वार्डवार परिणाम: कई वार्डों में बीजेपी का क्लीन स्वीप, वार्ड 6 में कांग्रेस का दबदबा

वार्डवार नतीजों में बीजेपी ने ज्यादातर इलाकों में एकतरफा जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11 में बीजेपी ने चारों सीटों पर कब्जा जमाकर क्लीन स्वीप किया। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी को तीन और निर्दलीय को एक सीट मिली, जबकि वार्ड नंबर 7 में बीजेपी को तीन और कांग्रेस को एक सीट हासिल हुई। हालांकि, वार्ड नंबर 6 का परिणाम सबसे चौंकाने वाला रहा, जहां कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इस प्रकार पूरे चुनाव में बीजेपी का दबदबा बना रहा, लेकिन वार्ड 6 में कांग्रेस की जीत राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है।

गांधीनगर नगर निगम चुनाव का इतिहास

वर्ष 2011 (पहला चुनाव): गांधीनगर नगर निगम के पहले चुनाव में कांग्रेस ने 33 में से 18 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं। हालांकि, बाद में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के कारण बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

वर्ष 2016 (दूसरा चुनाव): दूसरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। दोनों पार्टियों को 16-16 सीटें मिली थीं। इसके बाद लॉटरी (ड्रॉ) की प्रक्रिया के जरिए बीजेपी के मेयर बनने का रास्ता साफ हुआ और बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाए रखी।

वर्ष 2021 (तीसरा चुनाव): तीसरे चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 44 में से 41 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। इस विशाल बहुमत के साथ बीजेपी ने गांधीनगर मनपा पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली।

वर्ष 2026 (चौथा चुनाव): अक्टूबर 2026 में संपन्न हुए चौथे चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया। बीजेपी ने 44 में से 38 सीटें जीतकर गांधीनगर नगर निगम की सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम रखा।