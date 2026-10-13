पीयूष गोयल बोले- चुनाव में मदद के बदले कांग्रेस देती थी बड़े पद, अब संवैधानिक संस्थाओं को कर रही है बदनाम

ALSO READ: दीवाली तक UPI पर नहीं लगेगा MDR, NPCI का बड़ा फैसला वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शनों, चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों और न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयानों को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में मदद के बदले कांग्रेस बड़े पद देती थी। अब अपनी हार और राजनीतिक स्वार्थ के चलते वह देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढाँचों को लगातार निशाना बना रही है।

पीयूष गोयल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाता था? सरकार चुनती थी। जिसे चाहा, उसे चीफ बना दिया। यह मोदी जी की सरकार है, जिसने 2023 में कानूनी प्रावधान किया। इसके तहत नेता प्रतिपक्ष को सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया गया। अब पीएम के साथ नेता प्रतिपक्ष भी तय करते हैं कि कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर।

इन चुनाव अधिकारियों को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया

भाजपा नेता ने दावा किया कि टीकाराम मीणा केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे। एक वर्ष बाद उन्हें कांग्रेस की राजस्थान मेनिफेस्टो टीम में ले लिया गया। मई 2026 में रतन यू केलकर केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे। चुनाव के तुरंत बाद वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उन्हें अपना चीफ सेक्रेटरी घोषित कर दिया। क्या यह राजनीतिक रोटियां सेंकना नहीं है कि आप चुनाव में मदद कीजिए और हम आपको पद पर नियुक्त कर देंगे!

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन की निष्पक्षता की सराहना करती थी। लेकिन 1999 में उन्हें कांग्रेस के टिकट पर आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया। क्या यह उन्हें पुरस्कृत करने का प्रयास नहीं था?

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राहुल गांधी ने भद्दा व्यवहार किया

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल भद्दा व्यवहार किया। राहुल गांधी और उनके साथियों ने एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। जिस तरीके से उन्हें धक्का दिया गया, जमीन पर फेंका गया, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वह बेहद शर्मनाक है। उनका गुनाह क्या था? सिर्फ यह कि वे उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थीं। 140 करोड़ जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी।