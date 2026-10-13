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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 13 October 2026 (15:20 IST)

पीयूष गोयल बोले- चुनाव में मदद के बदले कांग्रेस देती थी बड़े पद, अब संवैधानिक संस्थाओं को कर रही है बदनाम

piyush goyal
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (15:34 IST)
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वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शनों, चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों और न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयानों को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में मदद के बदले कांग्रेस बड़े पद देती थी। अब अपनी हार और राजनीतिक स्वार्थ के चलते वह देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढाँचों को लगातार निशाना बना रही है। ALSO READ: दीवाली तक UPI पर नहीं लगेगा MDR, NPCI का बड़ा फैसला
 
पीयूष गोयल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाता था? सरकार चुनती थी। जिसे चाहा, उसे चीफ बना दिया। यह मोदी जी की सरकार है, जिसने 2023 में कानूनी प्रावधान किया। इसके तहत नेता प्रतिपक्ष को सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया गया। अब पीएम के साथ नेता प्रतिपक्ष भी तय करते हैं कि कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
 

इन चुनाव अधिकारियों को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया

भाजपा नेता ने दावा किया कि टीकाराम मीणा केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे। एक वर्ष बाद उन्हें कांग्रेस की राजस्थान मेनिफेस्टो टीम में ले लिया गया। मई 2026 में रतन यू केलकर केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे। चुनाव के तुरंत बाद वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उन्हें अपना चीफ सेक्रेटरी घोषित कर दिया। क्या यह राजनीतिक रोटियां सेंकना नहीं है कि आप चुनाव में मदद कीजिए और हम आपको पद पर नियुक्त कर देंगे!
 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन की निष्पक्षता की सराहना करती थी। लेकिन 1999 में उन्हें कांग्रेस के टिकट पर आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया। क्या यह उन्हें पुरस्कृत करने का प्रयास नहीं था?
 
 एम.एस. गिल 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 2000 में, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या यह उनकी चापलूसी और कार्यों के लिए कोई पुरस्कार नहीं था? ALSO READ: केरलम कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर बवाल: CJI के इस्तीफे की मांग पर फंसी पार्टी, बीजेपी ने बोला तीखा हमला
 

कांग्रेस केे इन दिग्गजों ने SIR को सराहा

गोयल ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने खुद कहा कि SIR के कारण केरल में कांग्रेस चुनाव जीती है। रमेश चेन्नीथला जी ने कहा कि SIR के कारण केरल में कांग्रेस चुनाव जीती है। केरल के मुख्यमंत्री जी ने भी SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने भी चुनाव आयोग की तारीफ की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अच्छे से चुनाव करवाया है। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है। ALSO READ: जेएनयू से बर्खास्त किए गए कांग्रेस सांसद अंगोमचा; आरोपों को बताया राजनीतिक 'विच हंट', एक्शन में भाजपा
 

राहुल गांधी ने भद्दा व्यवहार किया

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल भद्दा व्यवहार किया। राहुल गांधी और उनके साथियों ने एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। जिस तरीके से उन्हें धक्का दिया गया, जमीन पर फेंका गया, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वह बेहद शर्मनाक है। उनका गुनाह क्या था? सिर्फ यह कि वे उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थीं। 140 करोड़ जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी।
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