हर्ष संघवी का बड़ा ऐलान: त्योहारों में GSRTC चलाएगा 1,600 अतिरिक्त एसटी बसें

दीवाली के त्योहारों के दौरान अपने गृहनगर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। त्योहारों की छुट्टियों में एसटी बसों में होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा अतिरिक्त 1,600 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस फैसले के संबंध में राज्य के गृह राज्य मंत्री (उप मुख्यमंत्री) हर्ष संघवी ने आधिकारिक जानकारी दी।

यात्रियों के लिए सुगम परिवहन व्यवस्था

दीवाली के त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हर साल हजारों यात्री एसटी बस के जरिए सफर करते हैं। यात्रियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से परिवहन सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से GSRTC द्वारा इन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी लोगों को समय पर अपने घर पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।

ग्रुप बुकिंग की विशेष सुविधा और अपील

परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बड़े समूह में यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए विशेष ग्रुप बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हर्ष संघवी ने यात्रियों से अपील की है कि अंतिम समय की आपाधापी और परेशानी से बचने के लिए लोग पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लें।

अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की तैयारी

गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों के लिए भी निगम द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हर्ष संघवी ने बताया कि यदि संबंधित अन्य राज्यों से आवश्यक अनुमति मिलती है, तो वहां के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। GSRTC के इस फैसले से दीवाली के त्योहारों में घर जाने वाले लाखों यात्रियों का नियोजन काफी आसान हो जाएगा।