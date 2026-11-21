कहां से आया 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटने का आंकड़ा? पूर्व जजों के आयोग ने CM योगी से मांगे सबूत

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से मिलकर बने एक स्वतंत्र आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से आयोग ने मुख्यमंत्री के उस कथित बयान के संबंध में सहायक सामग्री या ठोस आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इस स्वतंत्र आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर कर रहे हैं।

आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़ा है बयान

एलएएफसी की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी

लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस पत्र की जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, एलएएफसी द्वारा प्रस्तावित मतदाता सूचियों के एसआईआर पर स्वतंत्र आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके उस कथित सार्वजनिक बयान से संबंधित सहायक सामग्री या आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के करीब 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

क्या कहा था मुख्‍यमंत्री योगी ने?

पिछले दिनों एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1.27 करोड़ ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची से गायब हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इनमें से 55 लाख मतदाता ऐसे हिंदू हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के सीधे लाभार्थी हैं, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, जबकि 66 लाख अन्य ऐसे मतदाताओं की भी पहचान की गई है।