मोदी-ट्रंप रिश्तों में तनाव, भारत की बढ़ती मुश्किलें और पाकिस्तान की भूमिका से चिंता क्यों?

ट्रंप की विदेश नीति : दोस्ती या डील?

ईरान युद्ध : भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव

कच्चे तेल के महंगे होने से आयात बिल बढ़ना।

डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए पर दबाव।

परिवहन और उत्पादन लागत में वृद्धि।

पेट्रोलियम महंगा होने से महंगाई का जोखिम।

ईंधन पर कर कटौती या सब्सिडी के कारण सरकारी वित्त पर अतिरिक्त बोझ।

मोदी-ट्रंप रिश्ते : व्यक्तिगत गर्मजोशी, लेकिन रणनीतिक मतभेद

पाकिस्तान की भूमिका से भारत को चिंता क्यों?

चीन : भारत की असली प्रतिस्पर्धा

'मेक इन इंडिया' की असली परीक्षा

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा

दोस्ती जरूरी, निर्भरता नहीं

Modi Trump relations tension: दुनिया की राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। जब किसी महाशक्ति की विदेश नीति उसके राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं, आर्थिक दबाव और तत्काल राजनीतिक लाभ के साथ बदलने लगे, तब उसके साझेदारों को अपने रिश्तों की वास्तविक कीमत समझ आने लगती है।भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशकों में जिस ऊंचाई तक पहुंचे, उसके पीछे केवल लोकतंत्र, साझा मूल्य या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री नहीं थी। चीन का बढ़ता प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, रक्षा सहयोग, तकनीक, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका इसके प्रमुख आधार थे।लेकिन ईरान युद्ध ने इस साझेदारी की परीक्षा शुरू कर दी है। भारत को अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। साथ ही पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका ने नई दिल्ली की चिंताएं भी बढ़ाई हैं।डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पारंपरिक अमेरिकी कूटनीति से अलग दिखाई देती है। उनकी प्राथमिकता स्थायी गठबंधन निर्माण से अधिक आर्थिक दबाव, सैन्य शक्ति और लेन-देन आधारित समझौतों पर रहती है। व्यापार में टैरिफ, रक्षा खर्च, ऊर्जा खरीद और कूटनीतिक समर्थन—हर मुद्दे को वे संभावित सौदे की तरह देखते हैं।भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों को चीन के मुकाबले रणनीतिक संतुलन बनाने के अवसर के रूप में देखा। लेकिन चीन को चुनौती देने की अमेरिकी रणनीति और भारत के साथ संबंधों की मजबूती हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते।यदि अमेरिका को चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए भारत की जरूरत है, तो वह भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। लेकिन जब उसके सामने पाकिस्तान से संवाद, चीन के साथ व्यापारिक समझौता या पश्चिम एशिया में कोई नया रणनीतिक समीकरण आता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं।भारत के लिए असुविधाजनक सवाल यही है कि क्या अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है या बदलते अमेरिकी हितों के बीच एक सुविधाजनक विकल्प?भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर भारी निर्भरता रखता है। कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है और पश्चिम एशिया में तनाव भारत के आयात बिल, रुपए, महंगाई और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।होर्मुज जलडमरूमध्य इस संकट का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस समुद्री मार्ग में व्यवधान केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक आपूर्ति, परिवहन लागत और व्यापार पर भी असर डालता है।युद्ध के लंबे खिंचने से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं:भारत को एक तरफ महंगे तेल का सामना करना है, दूसरी तरफ घरेलू महंगाई को नियंत्रित रखना और विकास की गति बनाए रखना है। यह चुनौती केवल ऊर्जा की नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता की भी है।हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को संकट में बताना अतिशयोक्ति होगी। मजबूत घरेलू मांग, सेवाक्षेत्र, निवेश और आर्थिक गतिविधियां भारत को अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति प्रदान करती हैं। लेकिन बाहरी झटके उसकी विकास क्षमता और सरकारी वित्त पर दबाव जरूर बढ़ा सकते हैं।मोदी और ट्रंप की सार्वजनिक केमिस्ट्री ने भारत-अमेरिका संबंधों की एक आकर्षक तस्वीर पेश की है। ह्यूस्टन का 'Howdy Modi' और अहमदाबाद का 'Namaste Trump' केवल बड़े राजनीतिक आयोजन नहीं थे, बल्कि दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के सामने करीबी रिश्ते का संदेश दिया था।लेकिन विदेश नीति में मंच पर दिखाई देने वाली आत्मीयता और पर्दे के पीछे चलने वाली रणनीति अक्सर अलग होती है।टैरिफ विवाद, रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव, व्यापार समझौते की जटिलता और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों ने दोनों देशों के बीच भरोसे को प्रभावित किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, जबकि ट्रंप बार-बार युद्धविराम में अपनी भूमिका का उल्लेख करते रहे।यह तनाव किसी व्यक्तिगत नाराजगी से अधिक दोनों देशों की रणनीतिक अपेक्षाओं के बीच अंतर को दर्शाता है। भारत अमेरिका से सहयोग चाहता है, लेकिन अपनी विदेश नीति को अमेरिकी प्राथमिकताओं के अधीन नहीं करना चाहता।ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका उसके लिए कूटनीतिक अवसर बनकर उभरी है। अमेरिका और ईरान के बीच संवाद में इस्लामाबाद की उपयोगिता ने उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई दृश्यता दी है।पाकिस्तान की यह भूमिका केवल उसकी कूटनीतिक सक्रियता का परिणाम नहीं है। अमेरिका के साथ उसके सैन्य संपर्क, ईरान से संवाद के चैनल, सऊदी अरब के साथ संबंध और क्षेत्रीय परिस्थितियों ने उसे मध्यस्थता का अवसर दिया है।भारत की चिंता स्वाभाविक है। जिस पाकिस्तान को भारत आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के संदर्भ में देखता है, उसका अमेरिकी नेतृत्व के साथ बढ़ता संपर्क और वैश्विक कूटनीति में नई भूमिका भारत के रणनीतिक आकलन को प्रभावित करती है।हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका को भारत-अमेरिका संबंधों के विकल्प के रूप में देखना सही नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार, निवेश और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का दायरा पाकिस्तान से अलग और कहीं अधिक व्यापक है।लेकिन कूटनीतिक प्रतिष्ठा का महत्व भी कम नहीं होता। पाकिस्तान को यदि संकट के समय संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाने लगता है, तो वह अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। भारत के लिए चुनौती पाकिस्तान की भूमिका पर प्रतिक्रिया देने से अधिक अपनी वैश्विक उपयोगिता और प्रभाव को मजबूत करना है।भारत-अमेरिका संबंधों की नींव में चीन का बढ़ता प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत को प्रमुख साझेदार मानता है।लेकिन चीन की आर्थिक ताकत, विनिर्माण क्षमता, वैश्विक व्यापार नेटवर्क और तकनीकी आधार उसे संकट के समय भी विकल्प उपलब्ध कराते हैं। वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हुए कुछ मुद्दों पर संवाद और समझौता भी कर सकता है।भारत अक्सर अपनी वैश्विक स्थिति को चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन केवल विशाल जनसंख्या या लोकतांत्रिक व्यवस्था से चीन के बराबर आर्थिक शक्ति पैदा नहीं हो सकती।चीन ने वैश्विक उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, औद्योगिक अनुसंधान, निर्यात और सप्लाई चेन में जो स्थान बनाया है, उसे केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति से हासिल नहीं किया जा सकता।भारत को चीन का विकल्प बनने से पहले अपनी औद्योगिक कमजोरियों को दूर करना होगा।भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन उत्पादन लागत, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी अनुसंधान, कौशल, निर्यात प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन की चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।यदि युद्ध ऊर्जा लागत बढ़ाता है, तो भारतीय उद्योग का उत्पादन और परिवहन महंगा हो सकता है। ऐसे समय में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए तकनीक, ऊर्जा दक्षता, कौशल और बुनियादी ढांचे में निवेश और भी जरूरी हो जाता है।यह संकट भारत के लिए एक चेतावनी है कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि मजबूत औद्योगिक आधार, तकनीकी क्षमता और विश्वस्तरीय उत्पादन व्यवस्था का नाम है।भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि किसी एक शक्ति के साथ बंधकर नहीं रहना, बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग देशों के साथ संबंध बनाना।अमेरिका के साथ क्वाड, रूस से रक्षा संबंध, इजराइल से सुरक्षा सहयोग, खाड़ी देशों से ऊर्जा और निवेश, ईरान के साथ संपर्क और चीन के साथ व्यापार—ये सभी भारत की अलग-अलग जरूरतों का हिस्सा हैं।लेकिन संकट के समय इस नीति की सीमाएं भी उजागर होती हैं। प्रतिबंध, युद्ध, समुद्री मार्गों में व्यवधान, ऊर्जा संकट और वैश्विक वित्तीय दबाव भारत को याद दिलाते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता केवल कूटनीतिक घोषणा नहीं है।इसकी वास्तविक ताकत आर्थिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और सैन्य तैयारी से आती है। भारत जितना इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होगा, उतनी ही स्वतंत्रता से अपनी विदेश नीति तय कर सकेगा।ईरान युद्ध ने भारत-अमेरिका संबंधों को समाप्त नहीं किया है, लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृति जरूर उजागर की है। दोनों देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, मगर उनके हित हर परिस्थिति में समान नहीं होंगे।अमेरिका अपनी वैश्विक रणनीति और घरेलू राजनीति के आधार पर फैसले लेगा। भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने होंगे। रूस, ईरान, इजराइल, खाड़ी देश, अमेरिका और चीन—इन सभी के साथ संबंध भारत की अलग-अलग रणनीतिक जरूरतों से जुड़े हैं।मोदी-ट्रंप रिश्तों में तनाव भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा का अंत नहीं है, लेकिन यह याद दिलाता है कि महाशक्ति बनने का सपना केवल कूटनीतिक मित्रताओं के सहारे पूरा नहीं होता।भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था बनना होगा जिसकी जरूरत दुनिया को हो, ऐसी तकनीकी शक्ति बनना होगा जिसे आसानी से नजरअंदाज न किया जा सके और ऐसी कूटनीतिक क्षमता विकसित करनी होगी जो मित्रता के बावजूद असहमति जताने का साहस रखे।क्योंकि विश्व राजनीति में सबसे सुरक्षित दोस्ती वही है, जिसमें देश की अपनी ताकत इतनी बड़ी हो कि उसे दोस्त की बदलती प्राथमिकताओं से डरना न पड़े।