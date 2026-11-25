सपा की पहली लिस्ट आते ही भड़की कांग्रेस! अखिलेश यादव के एक फैसले ने UP की सियासत में मचाया घमासान

कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बातचीत के बीच पार्टी ने सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक और कैराना से नाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा है। अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है।

समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए 'होगा पीडीए के नाम, अबकी एकजुट मतदान' का नारा भी दिया है। इसे सपा की शुरुआती चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।



https://t.co/dYvLhbwdVX — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 24, 2026

क्यों मचा बवाल?

गौरतलब है कि मंगलवार को सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में सपा ने 26 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही है। कांग्रेस ने भी इस बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी। वह 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।