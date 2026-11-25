सपा की पहली लिस्ट आते ही भड़की कांग्रेस! अखिलेश यादव के एक फैसले ने UP की सियासत में मचाया घमासान
उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सपा की पहली लिस्ट में 5 नाम जारी किए गए हैं। ये सभी मौजूदा सपा के मौजूदा विधायक हैं। इनको फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। सपा की सूची आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई। ALSO READ: UP Assembly Election 2027: कांग्रेस की भारी-भरकम मांग के बीच सपा ने थमाई सिर्फ 26 सीटों की लिस्ट, क्या टूट जाएगा गठबंधन?
कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बातचीत के बीच पार्टी ने सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक और कैराना से नाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा है। अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है।
समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए 'होगा पीडीए के नाम, अबकी एकजुट मतदान' का नारा भी दिया है। इसे सपा की शुरुआती चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
https://t.co/dYvLhbwdVX— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 24, 2026
क्यों मचा बवाल?
सपा की सूची जारी होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया। 5 में से 2 सीटों बेहट और सहारनपुर पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रही थी। ऐसे में कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना उम्मीदवारों की घोषणा ने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई। पार्टी नेता इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ALSO READ: दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने सपा को बताई उसकी हैसियत, राजभर का अखिलेश पर निशाना
गौरतलब है कि मंगलवार को सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में सपा ने 26 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही है। कांग्रेस ने भी इस बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी। वह 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।