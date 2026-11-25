Top News 25 November : बांग्लादेश में शेख हसीना की गिरफ्तारी की तैयारी, वैभव सूर्यवंशी की 52 गेंदों में डबल सेंचुरी

Top News 25 November : बांग्लादेश लौटने पर होगी शेख हसीना की गिरफ्तारी, उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा कांग्रेस में सीटों पर नहीं बनी बात, सीआईए पर साइबर अटैक, ईरानी सिंगर को बगैर हिजाब गाने पर मारे गए 74 कोड़े, वैभव सूर्यवंशी के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25 नवंबर की बड़ी खबरें :

बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की गिरफ्तारी!

सपा-कांग्रेस में सीटों पर तकरार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार जारी है। सपा कांग्रेस को 26 सीटें देने की बात कह रही है, तो कांग्रेस ने मंगलवार की बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी। वह 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मीडिया खबरों के अनुसार, सपा 52 सीटों पर राजी हो सकती है।

CIA पर साइबर अटैक

अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) पर साइबर हमला हुआ है। मीडिया खबरों के अनुसार, हैकर्स ने एजेंसी के एक गैर-गोपनीय कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाई और कुछ सूचनाओं तक पहुंच बनाई। हालांकि, इस हमले में किसी अत्यधिक संवेदनशील जानकारी के प्रभावित होने की बात सामने नहीं आई है।

ईरानी सिंगर को मारे गए 74 कोड़े

वैभव सूर्यवंशी के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड