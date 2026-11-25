Top News 25 November : बांग्लादेश में शेख हसीना की गिरफ्तारी की तैयारी, वैभव सूर्यवंशी की 52 गेंदों में डबल सेंचुरी
Top News 25 November : बांग्लादेश लौटने पर होगी शेख हसीना की गिरफ्तारी, उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा कांग्रेस में सीटों पर नहीं बनी बात, सीआईए पर साइबर अटैक, ईरानी सिंगर को बगैर हिजाब गाने पर मारे गए 74 कोड़े, वैभव सूर्यवंशी के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25 नवंबर की बड़ी खबरें :
बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की गिरफ्तारी!
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 16 दिसंबर को देश लौटने की योजना को सरकार ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हसीना वापस आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। ALSO READ: शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटीं तो गिरफ्तार होगीं, वतन वापसी को रोकने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार
सपा-कांग्रेस में सीटों पर तकरार
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार जारी है। सपा कांग्रेस को 26 सीटें देने की बात कह रही है, तो कांग्रेस ने मंगलवार की बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी। वह 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मीडिया खबरों के अनुसार, सपा 52 सीटों पर राजी हो सकती है।
CIA पर साइबर अटैक
अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) पर साइबर हमला हुआ है। मीडिया खबरों के अनुसार, हैकर्स ने एजेंसी के एक गैर-गोपनीय कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाई और कुछ सूचनाओं तक पहुंच बनाई। हालांकि, इस हमले में किसी अत्यधिक संवेदनशील जानकारी के प्रभावित होने की बात सामने नहीं आई है।
ईरानी सिंगर को मारे गए 74 कोड़े
ईरान की सिंगर परस्तू अहमदी और उनकी प्रोडक्शन टीम के चार अन्य सदस्यों को 74-74 कोड़ों की सजा दी गई है। सिंगर पर बिना हिजाब परफॉर्मेंस करने की वजह से 'ऑनलाइन अश्लील और अनैतिक कंटेंट बनाने और पब्लिश करके सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने' का आरोप। उन पर दो साल के लिए संगीत जुड़ी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने और ईरान से बाहर सफर करने पर बैन लगा दिया गया है। ALSO READ: ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी को मारे गए 74 कोड़े, बिना हिजाब लाइव परफॉर्मेंस के लिए सजा
वैभव सूर्यवंशी के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में 53 बॉल में 204 रन की पारी खेली। लिस्ट ए क्रिकेट में एक ही पारी में तोड़े 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक, 52 गेंदों में दोहरा शतक, 40 गेंदों में 150 रन, 28 छक्के, 384.90 का स्ट्राइक रेट और पेशेवर क्रिकेट में 6 शतक के रिकॉर्ड अब सूर्यवंशी के नाम। ALSO READ: 28 छक्के ! लिस्ट ए वनडे के एक ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सबसे तेज 100, 150 और दोहरे शतक का रिकॉर्ड