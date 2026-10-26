गुवाहाटी में होटल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, महिला समेत 4 लोगों की मौत, कई घायल

असम के गुवाहाटी में सोमवार शाम एक होटल के पास गोलीबारी की घटना में महिला समेत कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को गोलियां लगी हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कम से कम चार शव बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कम से कम चार शव बरामद हुए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि जांच के दौरान और शव भी मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।

होटल के पास गली में हुई गोलीबारी

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, गोलीबारी की घटना होटल बिलास इन के पास हुई। यह जगह कल्याण ज्वेलर्स के एक शोरूम के नजदीक स्थित गली में है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया है कि गोलीबारी के दौरान तीन पुरुषों और दो महिलाओं समेत पांच लोगों को गोली लगी। घायलों में होटल के कुछ कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

मृतकों की पहचान और हमले की वजह का पता नहीं

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। गोलीबारी किस वजह से हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। घटना में घायलों की स्थिति और गोलीबारी के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।