UP MLC Results 2026: 27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से 7 जिलों में शुरू होगी वोटों की गिनती

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 का निर्णायक मोड़ आ गया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह ठीक 8:00 बजे से प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों में वोटों की गिनती शुरू होगी। संबंधित रिटर्निंग अफसरों (RO) की कड़ी निगरानी में निर्धारित केंद्रों पर मतगणना संपन्न कराई जाएगी।

​विधान परिषद की 5 स्नातक (Graduates) और 6 शिक्षक (Teachers) सीटों के लिए होने वाली इस मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

जानिए किस सीट की मतगणना कहां होगी? (गिनती केंद्रों की सूची)

​लखनऊ : रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ

रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 7

​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 8

​वाराणसी : स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, वाराणसी

स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, वाराणसी ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 1

​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 2

​आगरा : ​ नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, टूंडला रोड, आगरा

नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, टूंडला रोड, आगरा ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 1

​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 2

​मेरठ : गांधी हॉल बिल्डिंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ

गांधी हॉल बिल्डिंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ ​स्नातक सीट: हॉल A

​शिक्षक सीट : हॉल B

​इलाहाबाद-झांसी (स्नातक सीट) : ​ कोठारी हॉल (हॉल नंबर 1), बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, झांसी

​ कोठारी हॉल (हॉल नंबर 1), बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, झांसी ​बरेली-मुरादाबाद (शिक्षक सीट) : संजय कम्युनिटी हॉल (हॉल नंबर 1), बरेली

संजय कम्युनिटी हॉल (हॉल नंबर 1), बरेली ​गोरखपुर-फैजाबाद (शिक्षक सीट) : कॉमर्स बिल्डिंग (हॉल नंबर 1 व 2), पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वोटों की गिनती पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए सभी मतगणना स्थलों पर भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे।