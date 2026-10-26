  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. up-mlc-election-results-2026-vote-counting-27-october
Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Updated :लखनऊ , Monday, 26 October 2026 (21:29 IST)

UP MLC Results 2026: 27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से 7 जिलों में शुरू होगी वोटों की गिनती

UP MLC Elections Result 2026
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (21:29 IST)
google-news
उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 का निर्णायक मोड़ आ गया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह ठीक 8:00 बजे से प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों में वोटों की गिनती शुरू होगी। संबंधित रिटर्निंग अफसरों (RO) की कड़ी निगरानी में निर्धारित केंद्रों पर मतगणना संपन्न कराई जाएगी।
 
​विधान परिषद की 5 स्नातक (Graduates) और 6 शिक्षक (Teachers) सीटों के लिए होने वाली इस मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
 
जानिए किस सीट की मतगणना कहां होगी? (गिनती केंद्रों की सूची)
  • ​लखनऊ : रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ
  • ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 7
  • ​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 8
  • ​वाराणसी : स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, वाराणसी
  • ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 1
  • ​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 2
  • ​आगरा : ​नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, टूंडला रोड, आगरा
  • ​स्नातक सीट : हॉल नंबर 1
  • ​शिक्षक सीट : हॉल नंबर 2
  • ​मेरठ : गांधी हॉल बिल्डिंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ
  • ​स्नातक सीट: हॉल A
  • ​शिक्षक सीट : हॉल B
  • ​इलाहाबाद-झांसी (स्नातक सीट) : ​ कोठारी हॉल (हॉल नंबर 1), बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, झांसी
  • ​बरेली-मुरादाबाद (शिक्षक सीट) : संजय कम्युनिटी हॉल (हॉल नंबर 1), बरेली
  • ​गोरखपुर-फैजाबाद (शिक्षक सीट) : कॉमर्स बिल्डिंग (हॉल नंबर 1 व 2), पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
वोटों की गिनती पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए सभी मतगणना स्थलों पर भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही यूपी सरकार

कॉलेजियम विवाद पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ जवाब, जस्टिस कौल की किताब में क्या है दावा?

कॉलेजियम विवाद पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ जवाब, जस्टिस कौल की किताब में क्या है दावा?सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की आगामी संस्मरण पुस्तक 'Without Fear or Favour' में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कॉलेजियम के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और जस्टिस कौल ने किसी भी औपचारिक सिफारिश पर असहमति दर्ज नहीं कराई थी।

देश की 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में यूपी के 3 मॉडल, जानिए कैसे बदल रही ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी

देश की 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में यूपी के 3 मॉडल, जानिए कैसे बदल रही ग्रामीण महिलाओं की जिंदगीयोगी सरकार में सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित आजीविका मॉडल को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तीन नई पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चुनी गई 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तीन मॉडल शामिल किए गए हैं।

iPhone Duo : आईफोन डुओ की स्क्रीन कुछ घंटों में टूटने का दावा, रिपेयर खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, क्या यूजर्स को चिंता करनी चाहिए?

iPhone Duo : आईफोन डुओ की स्क्रीन कुछ घंटों में टूटने का दावा, रिपेयर खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, क्या यूजर्स को चिंता करनी चाहिए?Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की इनर स्क्रीन को लेकर कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायतें की हैं। यूजर्स का दावा है कि फोन को इस्तेमाल शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर स्क्रीन पर दरारें या चमकदार लाइनें दिखाई देने लगीं। रिपेयर और डिवाइस टियरडाउन के लिए जानी जाने वाली वेबसाइट iFixit ने फोन के हिंज यानी मोड़ने वाले हिस्से की जांच के आधार पर डिस्प्ले में खराबी की कुछ संभावित वजहें बताई हैं।

Hyundai की नई SUV में क्या है खास? कीमत, फीचर्स और माइलेज की पूरी जानकारी

Hyundai की नई SUV में क्या है खास? कीमत, फीचर्स और माइलेज की पूरी जानकारीHyundai ने अपनी नई मिड-साइज SUV Hyundai BAYON को ₹9,99,900 की शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च किया है। नई Hyundai BAYON में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इस SUV को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो टेक्नोलॉजी, आराम और रोजमर्रा के इस्तेमाल की सुविधाओं का बेहतर मेल चाहते हैं।

Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियम

Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियमपोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम उन लोगों के लिए बचत का एक विकल्प है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि तक नियमित जमा करना होता है और तय ब्याज दर के अनुसार रकम पर ब्याज मिलता है। यह योजना खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों, गृहिणियों और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग नियमित बचत करना चाहते हैं।

ECI की Supreme Court में सफाई, फॉर्म-6 में बदलाव के आरोप पर क्या कहा

ECI की Supreme Court में सफाई, फॉर्म-6 में बदलाव के आरोप पर क्या कहाभारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया का बचाव किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसले थे।

UP MLC Results 2026: 27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से 7 जिलों में शुरू होगी वोटों की गिनती

UP MLC Results 2026: 27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से 7 जिलों में शुरू होगी वोटों की गिनतीउत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 का निर्णायक मोड़ आ गया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह ठीक 8:00 बजे से प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों में वोटों की गिनती शुरू होगी। संबंधित रिटर्निंग अफसरों (RO) की कड़ी निगरानी में निर्धारित केंद्रों पर मतगणना संपन्न कराई जाएगी।

नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही यूपी सरकार

नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही यूपी सरकारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' में लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 'नर सेवा-नारायण सेवा' के भाव से जनसेवा कर रही है। ऐसे में अधिकारी सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जन कल्याण और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के सरकार के संकल्प की पूर्ति करें।

UP BJP की जंबो प्रदेश कार्यसमिति का ऐलान, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह भी शामिल

UP BJP की जंबो प्रदेश कार्यसमिति का ऐलान, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह भी शामिलउत्तरप्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश कार्यसमिति के 548 सदस्यों की सूची जारी की है। वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले घोषित प्रदेश कार्यसमिति में 343 सदस्य थे। इस बार कार्यसमिति का आकार बढ़ाया गया है। बीजेपी ने इसके साथ ही 30 स्थायी आमंत्रित सदस्यों और 134 विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी जारी की है। इस तरह प्रदेश कार्यसमिति और दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल टीम में 712 सदस्य शामिल हैं।

पीएम मोदी ने महिला से कहा- थैंक्यू तो योगी जी को बोलो...

पीएम मोदी ने महिला से कहा- थैंक्यू तो योगी जी को बोलो...बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले परिवार के मन में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल होते हैं। वाराणसी की एक महिला कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रही थी कि अब उसके गांव में यह चिंता कम होने लगी है। परिवार बेटियों को नौकरी के लिए बाहर भेजने को तैयार हैं। इसकी वजह बताते हुए उसने सुरक्षित माहौल का जिक्र किया।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है