शनिवार, 13 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. coins still valid Heres what Reserve Bank of India said
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (11:11 IST)

अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करे तो क्या करें? RBI ने दी जानकारी

RBI
बाजार में अलग-अलग डिजाइन और आकार के सिक्कों को लेकर लोगों में काफी भ्रम फैल रहा है। ग्राहक भी कई बार ऐसे सिक्के लेने से बचते हैं। वर्तमान में 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के कई प्रकार के सिक्के प्रचलन में हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश जारी किए हैं। 
बाजार में चल रहे भ्रम पर RBI ने क्या कहा?
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिक्कों को लेकर फैल रही किसी भी तरह की अपुष्ट या झूठी जानकारी पर भरोसा न करें। RBI के अनुसार 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सभी सिक्के पूरी तरह मान्य (लीगल टेंडर) हैं और प्रचलन में हैं। चाहे इन सिक्कों का डिजाइन अलग हो, इससे उनकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। कई लोग मानते हैं कि एक ही मूल्यवर्ग के अलग डिजाइन वाले सिक्के मान्य नहीं होते, लेकिन RBI ने शुरुआत से ही इस गलतफहमी को दूर किया है।
RBI के अनुसार एक ही मूल्यवर्ग के कई डिजाइन होना बिलकुल सामान्य है और सभी डिजाइन के सिक्के मान्य होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के सिक्के को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 
अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करे तो क्या करें?
अगर कोई व्यापारी कोई सिक्का लेने से इनकार करता है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।  ऐसे में आप अपने नजदीकी बैंक से संपर्क कर उस सिक्के को नकद राशि में बदल सकते हैं। RBI का साफ संदेश है कि हर सिक्का भारतीय मुद्रा के रूप में समान मूल्य और वैधता रखता है- चाहे उसका डिजाइन अलग हो, आकार अलग हो या उसकी चमक फीकी पड़ गई हो। सिक्का हर स्थिति में वैध ही माना जाएगा।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसे

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसेपाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक इंतजार करवाया। मीडिया खबरों के मुताबिक तुर्कमेनि‍स्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति एवं तटस्थता फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को एक बड़ी कूटनीतिक असहजता का सामना करना पड़ा।

Sim binding से क्यों डरे हुए हैं लोग, क्या हैं सरकार के आदेश, जानिए हर सवाल का जवाब

Sim binding से क्यों डरे हुए हैं लोग, क्या हैं सरकार के आदेश, जानिए हर सवाल का जवाबWhat is Sim Binding Rule explainer : मैसेजिंग ऐप्स को प्रयोग करने का तरीका जल्द ही बदलने वाला है वॉट्सऐप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे बड़े ऐप्स अब सरकार के उस नए नियम को लेकर चिंतित हैं, जिसे 'सिम-बाइंडिंग' कहा जा रहा है। फरवरी 2026 से लागू होने वाले इस नियम के बाद मैसेजिंग ऐप उसी फोन पर चलेगा जिसमें वह अकाउंट बनाने वाला सिम कार्ड लगा होगा। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद, अब अयोध्या शैली में राम मंदिर बनाने का ऐलान

बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद, अब अयोध्या शैली में राम मंदिर बनाने का ऐलानTemple mosque dispute in Bengal : बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर–मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद अब राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक गुरुवार को साल्ट लेक के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए। इनमें महानगर के पूर्वी छोर पर अयोध्या-शैली के राम मंदिर परिसर बनाने की योजना की घोषणा की गई है।

New Labour Code: क्या कम हो जाएगी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, क्या कहा श्रम मंत्रालय ने

New Labour Code: क्या कम हो जाएगी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, क्या कहा श्रम मंत्रालय नेWhat is new labor code: केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड (New Labour Code) को नोटिफाई किए जाने के बाद देश भर के वेतनभोगी कर्मचारियों में यह डर है कि कहीं उनकी इन-हैंड सैलरी (Take-Home Salary) में कटौती तो नहीं हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर दफ्तरों तक इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

हादसा या मर्डर, क्‍या है सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्‍य, CID ने सौंपी चार्जशीट?

हादसा या मर्डर, क्‍या है सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्‍य, CID ने सौंपी चार्जशीट?असम सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में चार्जशीट पेश की।

और भी वीडियो देखें

भारत पर ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका में बवाल, 3 सांसदों ने खोला मोर्चा, बताया अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक

भारत पर ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका में बवाल, 3 सांसदों ने खोला मोर्चा, बताया अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाकTrump Tariff : राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। इस फैसले के खिलाफ 3 अमेरिकी सांसदों ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। सांसदों ने इसे अवैध और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक करार दिया है।

क्या यूरोपीय संघ को कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप?

क्या यूरोपीय संघ को कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप?ट्रंप की विदेश नीति के नजरिए के औपचारिक स्वरूप ने यूरोप में कई लोगों को परेशान कर दिया है। बहुत से यूरोपीय लोग नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को अपने आंतरिक मामलों में सीधा दखल मानते हैं। इस दस्तावेज में यह बात जाहिर की गई है कि अमेरिका की मौजूदा सरकार का मकसद यूरोपीय धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़ावा देना है।

LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव में नामांकन आज, 14 को फैसला

LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव में नामांकन आज, 14 को फैसलाLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश में आज भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 14 दिसंबर को होगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम का एलान। पल पल की जानकारी...

Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहर

Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहरWeather Update : उत्तर भारत अब भीषण ठंड की चपेट में हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अधिकांश स्थानों पर पारा शून्य से नीचे है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों अब सर्दी के साथ ही धुंध का असर भी दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

Jagannath Puri : जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मंडराया चीलों का झुंड, क्या बड़ी घटना का संकेत, भविष्यमालिका से क्यों जोड़ रहे लोग

Jagannath Puri : जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मंडराया चीलों का झुंड, क्या बड़ी घटना का संकेत, भविष्यमालिका से क्यों जोड़ रहे लोगप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की एक घटना फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जगन्नाथ धाम से जुड़ी हर असामान्य घटना लोगों में आस्था, रहस्य और परंपरा को लेकर नई चर्चा को जन्म देती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com