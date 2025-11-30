रविवार, 30 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 30 नवंबर 2025 (22:50 IST)

INDvsSA: रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 17 रनों से हराया

Rohit Sharma
INDvsSA कॉर्बिन बॉश (67) का अखिर तक किया गया संघर्ष गया बेकार, भारत ने विराट कोहली (135) की शतकीय, रोहित शर्मा (57) और केएल राहुल (60) की अर्धशतकीय पारियों के बाद कुलदीप यादव (चार विकेट) हर्षित राणा (तीन विकेट) दमदार प्रदर्शन की बदौलत रविवार को दक्षिण अफ्रीका को पहले एकदिवसीय मुकाबले में 17 रनों से हराया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली।

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजो विशेषकर निचले क्रम ने जिस तरह का संघर्ष दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ था। उनके चार से आठ नंबर के पांच बल्लेबाजो ने 35 से ऊपर का स्कोर बनाया और अपनी टीम को 11 रन पर तीन विकेट और 77 रन पर चार विकेट से उबारने की पूरी कोशिश की। केवल 39 गेंदों में 80 रन बनाकर मार्को यानसन अफ्रीकी टीम की मैच में वापसी कराये। इसके बाद कॉर्बिन बॉश संघर्ष करते हुए टीम को जीत के मुहाने तक ले गये, लेकिन जीत दिलाने में विफल रहे।

350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब हुई और उसने मात्र 11 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने रायन रिकलटन और क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मारक्रम (सात) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद मैथ्यू ब्रीत्जके और टोनी डीजॉर्जी ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 66 रन जोड़े।
15वें ओवर में कुलदीप यादव ने टोनी डीर्जार्जी (39) को पगबाधा कर भारत को चौथी सफलता दिलाई। डेवाल्ड ब्रेविस (37) को हर्षित राणा ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये मार्को यानसन ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ मिलकर एक बार फिर से पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रनों की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाये रखा। ऐसे समय में 34वां ओवर कर रहे कुलदीप ने पहले मार्को यानसन को आउट किया। मार्को यानसन ने 39 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के लगाते हुए 70 रन बनाये।

इसके उन्होंने मैथ्यू ब्रीत्जके को आउटकर पवेलियन भेजकर मैच भारत की झोली में डाल दिया । मैथ्यू ब्रीत्जके ने 80 गेंदों में आठ चौके और एक छक्का लगाते हुए 72 रनों की पारी खेली। प्रीनेलान सुब्रायेन (17) आठवें विकेट के रूप में आउट हुये। उन्हें भी कुलदीप यादव ने आउट किया। 47वें ओवर की अर्शदीप ने नांद्रे बर्गर (17) को आउटकर 312 के स्कोर पर भारत को नौवीं सफलता दिलाई।आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कॉर्बिन बॉश को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर 332 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। निचले क्रम के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश ने 51 गेंदों में पांच चौके और चार छक्के लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आखिर तक संघर्ष किया।

भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट लिये। हर्षित राणा को तीन विकेट मिले। अर्शदीप सिंह ने दो बल्लेबाजों को आउट किया। प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला।

भारत की पारी की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


