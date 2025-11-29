शनिवार, 29 नवंबर 2025
रांची के ठंडे मौसम और धीमी पिच को देखकर टॉस जीतकर क्या चुनेंगें कप्तान

Rohit Sharma
INDvsSA भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को झारखंड के रांची में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।रांची की पिच सामान्य तौर पर धीमी रहती है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबलों की संभावना कम रहती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 265 है, जो आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से कम माना जाता है, पर इससे बड़ा स्कोर भी बन सकता है।

पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों का प्रभाव रहेगा, उसके बाद स्पिनर्स मैच में अहम भूमिका निभाएंगे। यहां अभी तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 में हार के साथ एक मैच बिना रिजल्ट रहा।टॉस के आधार पर, टॉस जीतने वाली टीम का जीत प्रतिशत 33.33% है जबकि टॉस हारने वाली टीम का 50% रहा है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 94 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं और भारत के नाम 40 जीते हैं।इस पिच और टीम संयोजन को देखते हुए मैच में धीमी पारी और रणनीतिक खेल देखने को मिल सकता है, जहां स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा और कप्तान केएल राहुल की नेतृत्व क्षमता पर भी निगाहें टिकी होंगी।
Virat Kohli
वहीं मौसम की बात की जाए तो 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के दौरान मौसम में बादलों का डेरा रहेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान 13-14डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-22डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मैच के दौरान हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर तक वे कम हो जाएंगी और क्रिकेट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हैं, वहीं उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी फिटनेस की रिकवरी में हैं। इसलिए बीसीसीआई ने केएल राहुल को इस सीरीज का कप्तान नियुक्त किया है। ऋषभ पंत भी टीम में शामिल हैं, जो आखिरी बार अगस्त 2024 में वनडे खेले थे। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी फैंस बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे हैं।
