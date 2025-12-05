शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  RBI announces 0.25% Repo Rate Cut, EMI will be reduced
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (10:55 IST)

RBI ने घटाया रेपो रेट, कम होगी लोन की EMI

rbi governor sanjay malhotra
RBI Repo Rate news in hindi : रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% करने का फैसला किया। इस फैसले से लोगों के लोन की ईएमआई कम होगी।

RBI ने 2025 में चौथी बार रेप दर में कटौती की है। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती हुई। अब एक बार फिर इसमें 0.25% की कटौती की गई है।

संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस साल के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। यह हमारे पहले के अनुमानों से लगभग आधा परसेंट ज्यादा है। तीसरे र्क्वाटर में 7% और चौथे र्क्वाटर में 6.5% रहने का अनुमान है। अगले साल पहले क्वार्टर में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और दूसरे क्वार्टर में 6.8% रहने का अनुमान है।
 
रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में LAF (लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) के तहत STF (स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी) रेट 5% और MSF (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) और बैंक रेट 5.5% पर एडजस्ट करने का फैसला किया।
 
मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक ने सिस्टम में और टिकाऊ लिक्विडिटी डालने के लिए इस महीने दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज़ की OMO (ओपन मार्केट ऑपरेशन्स) खरीद और 5 बिलियन US डॉलर का तीन साल का डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप करने का फैसला किया है।
 
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हर 2 माह में अर्थात साल में 6 बार होती है। इससे पहले अगस्त और अक्टूबर की बैंठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
edited by : Nrapendra Gupta 
राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नाम

राहुल गांधी के आरोपों का MEA ने दिया जवाब, विदेशी नेताओं से मुलाकात की लिस्ट की जारी, देखें कौनसे नेताओं के नामVladimir Putins India visit : भाजपा ने राहुल गांधी के इस आरोप को ‘सरासर झूठ’ बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से मिले हैं।

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकल

Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, ब्रिटेन भेजे गए शवों में मिला खतरनाक केमिकलAhmedabad Air India plane crash case : अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्रिटेन भेजे गए शवों को संभालते समय लंदन के शवगृह के कर्मचारी खतरनाक रूप से उच्च स्तर के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन के वेस्टमिंस्टर सार्वजनिक शवगृह में लाए गए शवों में फॉर्मलिन की अत्यधिक मात्रा पाई गई। फॉर्मलिन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होता है, जो श्वसन तंत्र में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है।

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीन

Putin India Visit : रूस की दोस्ती से समुद्र में भारत की ताकत दोगुनी, रूस देगा नई न्यूक्लियर सबमरीनरूस की दोस्ती से भारत की समुद्र में ताकत दोगुनी हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आई है। भारत और रूस के बीच 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,700 करोड़ रुपए) की न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है। करीब 10 साल से इस डील को अंतिम रूप देने पर बात चल रही थी।

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वीडियो की सत्यता, उसमें कौन है और यह कैसे सामने आया- इनमें से कुछ भी पुष्टि नहीं है। जानिए पूरा सच, कानूनी खतरे और क्यों इस तरह का कंटेंट शेयर करना अपराध है।

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हाल

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा, व्लादिमीर पुतिन की या PM मोदी की? इस मामले में ट्रंप का क्या है हालSalaries of world heads of state: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की भारत यात्रा पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छी स्थिति में नहीं है, तब पुतिन की भारत यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार रूस के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?

CM योगी आदित्यनाथ के विजन से पूर्वांचल की बदली तस्वीर, धार्मिक-क्लस्टर से औद्योगिक-क्लस्टर का सफर

CM योगी आदित्यनाथ के विजन से पूर्वांचल की बदली तस्वीर, धार्मिक-क्लस्टर से औद्योगिक-क्लस्टर का सफरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्वांचल में विकास और समृद्धि का जो अभियान शुरू हुआ था, अब वह जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। वाराणसी और आसपास के जिलों में धार्मिक-पर्यटन के साथ-साथ औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में भी तेज प्रगति हो रही है।

इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों की नाराजगी बढ़ी, क्या बर्बादी की कगार पर है इंडिगो?

इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों की नाराजगी बढ़ी, क्या बर्बादी की कगार पर है इंडिगो?Indigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशन संबंधी दिक्कतों के चलते अब तक 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। इस तरह अचानक बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्री काफी नाराज है। इंडिगो संकट की वजह से अन्य उड़ानों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। डीजेसीए की फटकार के बाद एयरलाइन ने यात्रियों से उन्हें हो रही असुविधा के लिए माफी मांगी है। इस बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिगो बर्बादी की कगार पर है?

पुतिन का भारत दौरा, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से बचें

पुतिन का भारत दौरा, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से बचेंPutin in India : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। वे आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की।

पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्‍ट में दी गीता, लाखों लोगों को देती है प्रेरणा

पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्‍ट में दी गीता, लाखों लोगों को देती है प्रेरणाPutin in India : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को निजी भोज पर आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त को गीता की एक कॉपी भेंट की।

LIVE: रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, जानिए क्या है कार्यक्रम

LIVE: रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, जानिए क्या है कार्यक्रमLatest News Today Live Updates in Hindi : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। वे आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
