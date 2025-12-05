कौन हैं शिप्रा शर्मा, जिनसे हो रही है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी

Indresh Upadhyay Marriage : वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर में शिप्रा शर्मा के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनके विवाह की रस्में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सभी उनकी होने वाली पत्नी शिप्रा शर्मा के बारे में जानने को आतुर हैं।

कौन हैं शिप्रा शर्मा : बताया जा रहा है कि शिप्रा शर्मा हरियाणा के यमुना नगर की मूल निवासी हैं। फिलहाल शिप्रा का परिवार अमृतसर में रहता है। उनके पिता पंडित हरेंद्र शर्मा डीएसपी रह चुके हैं। बताया जाता है कि दोनों का रिश्ता पूरे परिवार की सहमति से तय हुआ।

वृंदावन में हुई विवाह पूर्व की रस्में : विवाह से पूर्व की सभी पारंपरिक रस्में इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित रमणरेती आश्रम में पूरी हुईं, जिनमें हल्दी, संगीत, मेहंदी और अन्य रीति-रिवाज शामिल थे। शादी के लिए दोनों परिवारों के सदस्य और मेहमान जयपुर पहुंच चुके हैं। होटल में कुंदन वन में भात मायरा की रस्म हुई। ऐसे ही होटल के अलग-अलग वैन्यू में शादी की विशेष रस्में होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी है।

समारोह में कई सेलिब्रिटी शामिल : समारोह में जया किशोरी और बी प्राक समेंत कई सेलिब्रिटी शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, समेत वृन्दावन के कई बड़े संत-महंत भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

शादी के लिए एक विशेष आमंत्रण पत्र तैयार कराया गया है। इसमें वृंदावनधाम के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया है। इसमें राधारमणजी से मिश्री-इलायची, तुलसी सहित अन्य मंदिरों से लड्डू भेजे थे। शादी का विशेष आमंत्रण पत्र मंदिरों के अलावा कुछ विशेष मेहमानों को भेजा गया था।

edited by : Nrapendra Gupta