गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Prime Minister Modi praised Shipra Sharma's artwork
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:10 IST)

शिप्रा की कहानी : बचपन के शौक को दी नई उड़ान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सराहा हुनर

Prime Minister Modi praised Shipra Sharma's artwork
पटना और मेरठ से जुड़ी शिप्रा शर्मा ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर जुनून और लगन हो तो कोई भी सपना उम्र, जिम्मेदारियों या हालात का मोहताज नहीं होता। परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने अपने बचपन के शौक को पहचान में बदल डाला और आज उनकी कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही हैं। उनकी कला की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही सराहना कर चुकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ करते हुए उनके स्टाल श्रुतकीर्ति आर्ट्स पर पहुंचे।

मेरठ की शिप्रा शर्मा की खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिप्रा से संवाद करते हुए प्रशंसा की, यह क्षण शिप्रा को भावुक कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री से आमने-सामने होकर बात कर पाएंगी, अब वह बेहद उत्साहित हैं।
 
शिप्रा बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही बेकार चीजों को नया रूप देने का शौक था। कभी पुराने जार को वॉश बेसिन बना देतीं, तो कभी रॉक स्टोन को पेंट कर सुंदर पेपर वेट में बदल देतीं। दोस्तों को जन्मदिन पर हाथ से बनी पेंटिंग्स गिफ्ट करतीं और खूब तारीफें पाती थीं, लेकिन पढ़ाई और फिर शादी के बाद वह शौक पीछे छूट गया था। 
शादी के बाद वह मेरठ शिफ्ट हो गईं और दो बेटियों की परवरिश में लगभग 15 साल कब बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जब बेटियां बड़ी हुईं, तो शिप्रा ने अपने पति से घर की ऊपरी मंजिल पर स्टूडियो खोलने की इच्छा जताई। पति ने न केवल उन्हें प्रोत्साहित किया, बल्कि ज़रूरी सामान के लिए आर्थिक मदद भी की। 
 
कलाप्रेमी होने के नाते दिल में कुछ कर गुजरने की टीस हिलोरें ले रही थी, वहीं विलुप्त हो रही पारंपरिक लिप्पन, मंडाला और वर्ली जैसी कलाओं को जीवनदान देने के लिए फिर से उठ खड़ी हुई शिप्रा। इसी के साथ कपड़ों पर मधुबनी और पिचवाई कला को उकेरते हुए बैग बनाए और सरकार के प्लास्टिक मुक्त अभियान का हिस्सा बनी हैं।
छोटी-छोटी चीजें बनाकर जब उन्होंने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखाई, तो उन्हें खूब सराहा गया। इससे उनका हौसला और बढ़ा। फिर उन्होंने वर्ली, लिप्पन और मंडाला जैसी शैलियों को मिलाकर फ्यूजन आर्ट तैयार करना शुरू किया। जब लगभग 100 डेकोर पीस तैयार हो गए, तो उन्होंने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगहों पर एग्‍जीबिशन लगानी शुरू की।

लेकिन आज उन्हें एक बड़ी पहचान उस समय मिली है जब देश के प्रधानमंत्री उनके UPITS के तीसरे संस्करण में श्रुतकीर्ति आर्ट्स की प्रदर्शनी स्टॉल नं. H10-08/479 पर पहुंचे। शिप्रा का कहना है यह उनके लिए यह बड़ी उपलब्धि है जो कला और सामाजिक योगदान में मील का पत्थर बनेगी। 
 
शिप्रा मानती हैं कि पहचान वही बनाता है जो कुछ अलग करता है। वे हर किसी को सलाह देती हैं। निरंतर सीखते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और अपने काम को सोशल मीडिया व नेटवर्किंग से प्रमोट करते हुए पहचान दें। ग्राहकों के फीडबैक को गंभीरता से लें, यही सफलता की कुंजी है। इसलिए आज भी वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट की विधिवत पढ़ाई भी कर रही हैं, ताकि अपने काम में और नयापन ला सकें।
श्रुतकीर्ति आर्ट्स की शुरुआत उन्होंने पांच वर्ष पहले वेबसाइट बनाकर की, जिससे उनकी कलाकृतियों को देश-विदेश में जगह मिलने लगी। अब तक शिप्रा 500 से भी अधिक बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान कर चुकी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) जैसे सरकारी संस्थानों में भी श्रुतकीर्ति आर्ट्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

और भी वीडियो देखें

लेह-लद्दाख में हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती, क्यों बैकफुट पर आए सोनम वांगचुक?

लेह-लद्दाख में हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती, क्यों बैकफुट पर आए सोनम वांगचुक?लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अब भी हालात तनवापूर्ण है। लेह में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है जो आज भी जारी है। वहीं आज कारगिल बंद का भी आव्हान किया गया है। हिंसा में 4 की मौत और 80 से अधिक के घायल होने के बाद गृह मंत्रालय ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कार्यकर्ता ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए भीड़ को उकसाया। लद्दाख के एलजी कवींद्र गुप्ता ने कहा कि अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।

मैसूर में महिषासुर पर तनाव, मैसूर दशहरा और महिषा उत्सव आमने सामने, तनाव के मद्देनजर धारा 144

मैसूर में महिषासुर पर तनाव, मैसूर दशहरा और महिषा उत्सव आमने सामने, तनाव के मद्देनजर धारा 144Mysore Dussehra and Mahisha festival clash: कर्नाटक के सांस्कृतिक नगरी मैसूर में हर साल दशहरा के मौके पर एक अनोखा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक ओर शहर की चमक-दमक से जगमगाती मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां देवी चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर के वध का जश्न मनाया जाता है।

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...Volodymyr Zelensky News : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस को तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि देर होने पर परमाणु हथियार ले जाने वाले ड्रोन का खतरा बढ़ जाएगा। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में विश्व नेताओं से कहा कि दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपने युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं।

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेत

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेतPM Narendra Modi on GST: प्रधनामंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में जीएसटी दरों में और कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ ही टैक्स और भी कम होता जाएगा। मोदी ने जीएसटी दरों में हुई कटौती और इससे हो रही बचत का भी विस्तार से उल्लेख किया।

हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयान

हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयानShashi Tharoor on handshake issue : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप 2025 में मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com