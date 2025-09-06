शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (20:36 IST)

क्या मोदी सरकार लेने वाली है कोई बड़ा फैसला, राष्ट्रपति से PM ने की मुलाकात

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस मुलाकात की जानकारी दी गई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है।
राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान और चीन के दौरे से लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

Photos : इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाई परंपरागत झांकियां, देखें फोटो

Photos : इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाई परंपरागत झांकियां, देखें फोटोइंदौर की सड़कों पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन पर झांकियों की 102 साल पुरानी परंपरा जीवित हो उठी। अखाड़ों के करतबों के साथ मिलों की झांकियों की झिलमिल से रास्ते जगमग हो गए। इस बार खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम और आइडीए की 6 मिलों के साथ कुल 28 झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों का यह कारवां देर रात तक चलता रहेगा।

यूपी में यमुना उफान पर, ताजमहल के द्वार तक पहुंचा सैलाब

यूपी में यमुना उफान पर, ताजमहल के द्वार तक पहुंचा सैलाबAgra News: उत्तर भारत के लोग आसमान की ओर देखकर रहम की गुहार लगा रहे हैं। आसमान से गिरती लगातार बारिश राहत कम और आफत ज़्यादा बन गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं, वहीं मैदानी इलाकों में नदियों का उफान जिंदगी पर भारी पड़ रहा है।

योगी सरकार का संकल्प, 2047 तक यूपी बनेगा कृषि उत्पादकता में वैश्विक लीडर

योगी सरकार का संकल्प, 2047 तक यूपी बनेगा कृषि उत्पादकता में वैश्विक लीडरYogi Adityanath Vision 2047: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 'विकसित यूपी 2047' बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत आने वाले 22 वर्षों में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी रणनीति बनाई गई है। इस विजन का सबसे अहम हिस्सा है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार और तकनीक आधारित विकास।

सीएम योगी का संकल्प, 2047 तक यूपी के सभी बड़े नगर होंगे 'सोलर सिटी'

सीएम योगी का संकल्प, 2047 तक यूपी के सभी बड़े नगर होंगे 'सोलर सिटी'Yogi Adityanath agriculture vision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘विकसित यूपी 2047’ विजन के तहत उत्तर प्रदेश को ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में नई दिशा देने का खाका तैयार किया है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश के सभी प्रमुख नगरों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करना है।

योगी सरकार की बड़ी पहल, घर बैठे बुक करा सकेंगे बस का टिकट

योगी सरकार की बड़ी पहल, घर बैठे बुक करा सकेंगे बस का टिकटYogi government big initiative: जन-जन तक पारदर्शी और सरल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग की 45 फेसलेस सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध होंगी।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
