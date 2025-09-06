क्या मोदी सरकार लेने वाली है कोई बड़ा फैसला, राष्ट्रपति से PM ने की मुलाकात

Prime Minister Shri @narendramodi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/dzTcOjpBp5 — President of India (@rashtrapatibhvn) September 6, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस मुलाकात की जानकारी दी गई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है।राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान और चीन के दौरे से लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma