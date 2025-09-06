रविवार, 7 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (22:23 IST)

Photos : इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाई परंपरागत झांकियां, देखें फोटो

indore anant chaturdashi 2025
सभी फोटो : धर्मेंद्र सांगले
इंदौर कीसड़कों पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन पर झांकियों की 102 साल पुरानी परंपरा जीवित
हो उठी। अखाड़ों के करतबों के साथ मिलों की झांकियों की झिलमिल से रास्ते जगमग हो गए। इस बार खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम और आइडीए की 6 मिलों के साथ कुल 28 झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों का यह कारवां देर रात तक चलता रहेगा। खजराना गणेश की झांकी सबसे आगे चल रही है। इनके पीछे ट्रैक्टर में भगवान खजराना गणेश की प्रतिमा लगाई गई है।

झांकियों के कारवां का सुंदर सा दृश्य
भगवान गणेश माता-पिता की परिक्रमा और कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए

नगर निगम की झांकी में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन

देवी अहिल्या और राजवाड़ा के वैभव को दर्शाती झांकी
भगवान जगन्नाथ की झिलमिलाती झांकी

अखाड़ों में करतब दिखाते छोटे पहलवान।

झांकी में अखाड़ों की झलक और करतब दिखाते पहलवान।

समुद्र मंथन को दर्शाती झांकी।

ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाती झांकी। खजराना गणेश मंदिर, इंदौर विकास प्राधिकरण, होप टेक्सटाईल (भण्डारी) मिल, नगर निगम, कल्याण मिल, स्पूतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी और मालवा मिल, स्वदेशी मिल, राजकुमार मिल तथा हुकमचंद मिल, जय हरसिद्धी मां सेवा समिति सहित अन्य संस्थाओं की झांकियां निकल रही हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
