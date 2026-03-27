सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई, क्या कम होंगी कीमतें?

Petrol Diesel Excise Duty : मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। हालांकि एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की संभावना नहीं है। इस फैसले से आम आदमी पर वैश्‍विक स्तर पर बढ़े दामों का असर नहीं होगा।

सरकार ने पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है।

गौरतलब है कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम मोदी सरकार ने उठाया है। इससे तेल कंपनियों और लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।

भारत ने अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त भंडार है और वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

edited by : Nrapendra Gupta