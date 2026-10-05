37000 से सीधे 9000 फुट पर आया, 7700 इमरजेंसी कोड, 1 घंटे बाद आई परेशानी, Flydubai Flight Incident के बाद British Airways के साथ क्या हुआ

Flydubai Flight Incident को बीते अभी चंद दिन हुए हैं। इस बीच ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से शिकागो जा रही एक उड़ान ने सोमवार को आयरलैंड के ऊपर इमरजेंसी का ऐलान किया। खबरों के मुताबिक बोइंग 777-200ER विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन G-VIIA है, ने स्थानीय समयानुसार करीब 11.50 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल-5 से उड़ान भरी थी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार विमान ने करीब 28,000 फुट की अचानक ऊंचाई खोई।

इसके बाद विमान का रुख वापस लंदन की ओर होता दिखाई दिया। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से अमेरिका के शिकागो ओ'हारे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। खबरों के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान ने अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड 7700 एक्टिव किया।

विमान करीब 8 घंटे 40 मिनट की निर्धारित यात्रा पर शिकागो के लिए रवाना हुआ था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान ने उड़ान के दौरान लगभग 37,000 फुट की ऊंचाई हासिल की। इसके बाद आयरलैंड के ऊपर इसकी ऊंचाई तेजी से घटकर करीब 9,000 फुट रह गई। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों में बताया गया कि इमरजेंसी के बाद BA295 ने अपना रास्ता बदलकर लंदन हीथ्रो की ओर वापसी शुरू कर दी।

इससे संकेत मिला कि विमान ने शिकागो की यात्रा जारी रखने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि, विमान के अचानक नीचे आने और रास्ता बदलने की सटीक वजह खबर लिखे जाने तक स्पष्ट नहीं हो सकी थी।