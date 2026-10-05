  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. virat kohli 5 crore offer premanand maharaj ashram dinesh falhari claim
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (00:02 IST)

5 करोड़ दिए तब विराट कोहली आए, प्रेमानंद महाराज के आश्रम को लेकर दावे से मचा हड़कंप

virat anuska
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (00:02 IST)
google-news
संत प्रेमानंद महाराज के वृंदावन स्थित आश्रम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने पत्र लिखकर आश्रम से जुड़े कई मामलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विराट कोहली को 5 करोड़ रुपए में बुलाया गया था और इसके जरिए प्रेमानंद महाराज को प्रसिद्ध करने की कोशिश की गई। यह दावा फलाहारी महाराज की ओर से किया गया है। हालांकि इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। 
फलाहारी महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। उन्होंने सरकार से उन्हें Z+ सुरक्षा देने की अपील की। पत्र में दावा किया गया कि साधु के वेश में कुछ लोग कथित तौर पर गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और इसका असर संत की छवि पर पड़ रहा है। फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज को गोवर्धन गिरिराजजी में रहने की अपील भी की है। विराट कोहली को 5 करोड़ रुपए में बुलाने वाला दावा इसी पत्र के कारण फिर चर्चा में आया है। 
 
25 सितंबर 2026 को प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की खुदकुशी के बाद अनुज चौधरी के लापता होने और अब नोएडा की एक युवती के गायब होने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों के भीतर सामने आए इन तीन मामलों के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने केलि कुंज आश्रम और प्रेमानंद महाराज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि  इन घटनाओं को आश्रम से जोड़ने के लिए फिलहाल कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है।
आश्रम प्रबंधन ने कहा कि पिछले दिनों में हुई घटना से प्रेमानंद महाराज और समस्त अनुयायी अत्यंत आहत हैं। ट्रस्ट साधक के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। साथ ही केलिकुंज ट्रस्ट पुलिस प्रशासन के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। जांच पूरी होने तक ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं, साधकों और आम लोगों से विनम्र अनुरोध करता है कि किसी प्रकार की अधूरी जानकारी, अफवाह और पूर्वानुमान के आधार पर प्रेमानंद महाराज और आश्रम की छवि को धूमिल करने का काम न करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Form 6 विवाद पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जवाब, कहा- 'दावा भ्रामक', सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- इसे किसने बदला?

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाबअगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्य

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्यवृंदावन के संत प्रेमानंदजी महाराज से जुड़े 25 वर्षीय साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की 25 सितंबर 2026 की मौत के बाद अब एक नई खबर सामने आ रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दिनेश फलाहारी ने संत के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए आश्रम से जुड़े कई आरोप लगाए हैं।

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल2026 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूरोसाइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाली खोज के लिए दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डिसेरोथ (Karl Deisseroth) और जर्मनी के वैज्ञानिक पीटर हेगेमन (Peter Hegemann) तथा जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) को ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) और लाइट-गेटेड आयन चैनल्स (Light-gated ion channels) से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है।

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेट

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेटआधार कार्ड आज देश में पहचान और कई तरह की सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी को सही और अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI की मौजूदा सेवाओं के मुताबिक अब कई Aadhaar सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएं

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएंChatGPT Login को लेकर यूजर्स की बढ़ती दिलचस्पी के बीच अगर आपको भी अकाउंट में साइन इन करने में परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह हमेशा OpenAI का सर्वर आउटेज नहीं होती। गलत लॉगिन मेथड, ब्राउजर कैश-कुकी, VPN, एड-ब्लॉकर या Cloudflare verification जैसी वजहों से भी ChatGPT में प्रवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

Form 6 विवाद पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जवाब, कहा- 'दावा भ्रामक', सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- इसे किसने बदला?

Form 6 विवाद पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जवाब, कहा- 'दावा भ्रामक', सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- इसे किसने बदला?कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के Form 6 में बदलाव को लेकर लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी के इस दावे को 'भ्रामक' बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने Form 6 में 'अवैध और एकतरफा' बदलाव किया है।

37000 से सीधे 9000 फुट पर आया, 7700 इमरजेंसी कोड, 1 घंटे बाद आई परेशानी, Flydubai Flight Incident के बाद British Airways के साथ क्या हुआ

37000 से सीधे 9000 फुट पर आया, 7700 इमरजेंसी कोड, 1 घंटे बाद आई परेशानी, Flydubai Flight Incident के बाद British Airways के साथ क्या हुआFlydubai Flight Incident को बीते अभी चंद दिन हुए हैं। इस बीच ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से शिकागो जा रही एक उड़ान ने सोमवार को आयरलैंड के ऊपर इमरजेंसी का ऐलान किया। खबरों के मुताबिक बोइंग 777-200ER विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन G-VIIA है, ने स्थानीय समयानुसार करीब 11.50 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल-5 से उड़ान भरी थी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार विमान ने करीब 28,000 फुट की अचानक ऊंचाई खोई।

अयोध्या में 33 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी, 5 से 7 नवंबर तक होगा भव्य 10वां दीपोत्सव

अयोध्या में 33 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी, 5 से 7 नवंबर तक होगा भव्य 10वां दीपोत्सवदीपों की कतारें, रोशनी से जगमगाते मंदिर और सरयू तट पर आस्था का अद्भुत नजारा- अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष 10वां दीपोत्सव पांच से सात नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राम की पैड़ी सहित करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में 33 लाख मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आयोजन को भव्य और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियां तेज हो गई हैं।

PMAY-Urban में यूपी का परचम, आवास निर्माण में देश में नंबर-1; मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार

PMAY-Urban में यूपी का परचम, आवास निर्माण में देश में नंबर-1; मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कारविश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में देशभर में अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया। 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश को दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुंबई में 'रामायण' के सेट पर लगी आग, शूटिंग रोकी गई

मुंबई में 'रामायण' के सेट पर लगी आग, शूटिंग रोकी गईमुंबई के गोरेगांव में 'रामायण' की शूटिंग के लिए बनाए गए सेट पर आग लगने की खबर है। घटना के बाद सेट पर शूटिंग रोक दी गई है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड 'रामायण' के सेट पर आग लगी है। इसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।