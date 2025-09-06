राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्ने की चार्जशीट, पत्नी सोनम को बनाया मुख्‍य आरोपी मेघालय पुलिस की SIT ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। पत्नी सुनम रघुवंशी, राज कुशवाहा समेत 5 को बनाया आरोपी। अभी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार।

Raja Raghuvanshi murder case : मेघालय पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाह समेत 3 अन्य को भी हत्या का आरोपी बनाया गया है।

मेघालय पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि इंदौर के व्यवसायी की हत्या के मामले में सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

पुलिस पहले ही सोनम, राज, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 (I), अपराध के सबूतों को मिटाने की धारा 238 (a) और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 61 (2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि पुलिस को अभी भी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने पर आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरबार को भी आरोपी बनाया गया है। जेम्स, तोमर और अहिरवार को सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल तीनों जमानत पर बाहर हैं।

गौरतलब है कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के बाद राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघायल पहुंचे, जहां से 23 मई को दोनों लापता हो गए। बाद में जंगल से राजा का शव बरामद हुआ। लापता सोनम 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। पूछताछ में सोनम ने राजा की हत्या की बात स्वीकारी। इसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल आकाश, विशाल और आनंद को गिरफ्तार किया। बाद में राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

