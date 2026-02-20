Weather Update News : देश में बीते एक हफ्ते में मौसम में कई बदलाव देखने को मिले हैं। देशभर में कई जगहों पर बारिश हुई और इसके साथ ही कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे। तापमान में गिरावट से ठंड ने फिर दस्तक दी है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, मध्यप्रदेश में भी बारिश हो सकती है। 23 और 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आज तेज बारिश हो सकती है और इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है।
बिहार में गर्मी बढ़ने की संभावना
आने वाले दिनों में बिहार में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में गर्मी बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में अगले तीन से चार दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है।
गुजरात में शुरुआती दो दिन में तापमान बढ़ेगा लेकिन अगले पांच दिनों तक तापमान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गाजियाबाद और नोएडा में सुबह से ही घने बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई और आज भी मौसम इसी तरह रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि आज फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में बारिश, ओले और तेज हवाओं का दौर
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश में बारिश, ओले और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर और धार समेत 30 से अधिक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी संभव है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है। 20 से 22 फरवरी के बीच तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश और गरज-चमक की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और गरज-चमक दर्ज की गई। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के दक्षिणी द्वीपों में मध्यम से भारी वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर गया।
