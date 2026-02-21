मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंप

Donald Trump News: गाजा पीस बोर्ड की बैठक के दौरान उस वक्त सब हैरान रह गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने भाषण में ऐसा बयान दे दिया, जिसने कूटनीतिक चर्चा को निजी पसंद-नापसंद की ओर मोड़ दिया। पैराग्वे के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'यंग और हैंडसम पुरुष' पसंद नहीं हैं और उनकी दिलचस्पी महिलाओं में है।

ट्रंप के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता स्वीकार करने वाले दुनिया के कई नेता वॉशिंगटन पहुंचे थे। ट्रंप अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के नेताओं को धमकी भी देते रहते हैं और उनकी तारीफ भी करते रहते हैं। ट्रंप ने बैठक में भाषण तो दिया, लेकिन गाजा के बारे में बहुत कम बात की।

ट्रंप की बात से सब चौंक गए

हद तो तब हो गई, जब उन्होंने ऐसी बात कह दी कि सब चौंक गए। ट्रंप ने 47 साल के लीडर की ओर इशारा करते हुए कहा कि पैराग्वे के प्रेसिडेंट (सैंटियागो) पेना यहां हैं, वे यंग हैंडसम आदमी हैं। यंग और हैंडसम होना हमेशा ही अच्छा लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको पसंद करें। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यंग, ​​हैंडसम आदमी पसंद नहीं हैं। मुझे औरतें पसंद हैं। मर्दों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा टेस्ट जरा अलग है। मुझे जवान और खूबसूरत रहना पसंद है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों को भी ऐसा ही चाहता हूं।

वह एस्केलेटर वाली घटना

अपने भाषण में ट्रंप ने ऐसी कहानियां भी सुनाईं, जिनमें उन्होंने खुद को नेताओं पर अपनी मर्जी से काम करने के लिए दबाव डालते हुए दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों पर झगड़े खत्म करने के लिए टैरिफ की धमकियों का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस लगभग यूनाइटेड नेशंस पर नजर रखने वाला है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने पिछले साल अपनी उस विजिट के बारे में बताया जब वह और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर में एक एस्केलेटर पर फंस गए थे।

एस्केलेटर वाली घटना का उल्लेख करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं खुशकिस्मत था कि मेरी मूवी-स्टार फर्स्ट लेडी मेरे सामने थीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ उनके शरीर के एक खास हिस्से पर रख दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने भाषण में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम और इवेंट की जगह की तारीफ करने के लिए कम से कम 14 बार 'खूबसूरत' शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था।

ट्रंप के लिए यह नई बात नहीं

हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप ने इस तरह की बातें की हैं। वे पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। ट्रंप का नाता लंबे समय तक 'मिस यूनिवर्स' और 'मिस यूएसए' जैसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं से भी रहा है। इस दौरान उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं की सुंदरता और उम्र को लेकर अपनी पसंद जाहिर की थी। ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि वे हमेशा 'फिल्टर-लेस' बोलते हैं और जो उनके मन में होता है, वही जुबान पर आता है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala