बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (11:50 IST)

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update News
Weather Update News : मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से दिल्ली और इससे सटे नोएडा में बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चलीं। कहीं-कहीं ओले गिरने की भी खबर है। आज दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तरी राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देने वाली है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा 21 राज्यों में एंट्री करने वाला है। IMD के अनुसार, आज और कल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

खबरों के अनुसार, मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से दिल्ली और इससे सटे नोएडा में बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चलीं। कहीं-कहीं ओले गिरने की भी खबर है। आज दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है।
उत्तरी राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देने वाली है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा 21 राज्यों में एंट्री करने वाला है। IMD के अनुसार, आज और कल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
Weather Update News

पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है।
आज इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कुल 22 जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। भोपाल, देवास, सीहोर और विदिशा जैसे जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं। कल ग्वालियर-चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, देशभर में मौसम शुष्क (सूखा) बना रहा। उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
Edited By : Chetan Gour
India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

AI समिट में रोबो डॉग को लेकर बवाल — गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया से हटाया गया

AI समिट में रोबो डॉग को लेकर बवाल — गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया से हटाया गयादिल्ली में AI समिट के दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबो डॉग शोकेस किया। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उसने चीनी रोबोट को समिट में अपना बताकर पेश किया। मामला बढ़ने पर सरकार ने उसे एक्सपो एरिया से बाहर कर दिया।

LIVE: जगदीश देवड़ा ने पेश किया मध्यप्रदेश का बजट, जानिए क्या है खास

LIVE: जगदीश देवड़ा ने पेश किया मध्यप्रदेश का बजट, जानिए क्या है खासLatest News Today Live Updates in Hindi : डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। विपक्ष ने उठाया मुद्दा, बजट से अधिक कर्ज है। पल पल की जानकारी...

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्टWeather Update News : मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से दिल्ली और इससे सटे नोएडा में बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चलीं। कहीं-कहीं ओले गिरने की भी खबर है। आज दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, आज और कल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में मुस्लिमों का 5% आरक्षण खत्म, सरकार ने जारी किया नया प्रस्ताव

महाराष्ट्र में मुस्लिमों का 5% आरक्षण खत्म, सरकार ने जारी किया नया प्रस्तावमहाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने अदालत के फैसलों के अनुरूप नया सरकारी प्रस्ताव जारी किया।

न्यूक्लियर वार्ता फेल: अमेरिका–ईरान टकराव बढ़ा, मिडिल ईस्ट में जंगी तैनाती से तनाव चरम पर

न्यूक्लियर वार्ता फेल: अमेरिका–ईरान टकराव बढ़ा, मिडिल ईस्ट में जंगी तैनाती से तनाव चरम परजिनेवा में अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की न्यूक्लियर वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 फाइटर प्लेन भेजे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
