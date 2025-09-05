शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  India does not want to end relations with America, advocates peace between Russia and Ukraine
Last Modified: शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (20:44 IST)

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

India US relations
India on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। इससे यह तो जाहिर है कि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते तो रखना चाहता है, लेकिन अब उसका हर कदम सतर्कता भरा होगा। 
 
मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहां तक ​​यूक्रेन में संघर्ष का सवाल है, हम यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। भारत संघर्ष के शीघ्र अंत और स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है।
 
नवारो के बयान को किया खारिज : अमेरिका के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि अभी अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। हम रणनीतिक तौर पर साथ हैं। इसके अलावा, व्यापार के मुद्दे पर भी अमेरिकी पक्ष के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के 'ब्राह्मण' वाले बयान पर जायसवाल ने कहा कि हम ऐसे किसी भी वक्तव्य को नकारते हैं। 
 
रूस यूक्रेन युद्ध : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्रेई सिबिहा के साथ यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के बाद सिबिहा ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष को ‘वर्तमान युद्ध की स्थिति और यूक्रेन की ओर से न्यायोचित शांति प्राप्त किए जाने के प्रयासों’ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हम शत्रुता की पूर्ण समाप्ति और व्यापक अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों के समर्थन में भारत की बुलंद आवाज और सक्रिय भूमिका पर भरोसा करते हैं।
 
यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि वह और जयशंकर इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात करने पर सहमत हुए हैं। जयशंकर-सिबिहा वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किए जाने के तीन दिन बाद हुई।
 
शांति प्रयासों का स्वागत : बैठक में मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हाल ही में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करता है और यह मानवता का आह्वान है कि यथाशीघ्र शत्रुता को समाप्त करने का रास्ता खोजा जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति के साथ मोदी की बैठक से दो दिन पहले शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत आवश्यक प्रयास करने और रूस को उचित संकेत देने के लिए तैयार है।
 
भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है तथा बम और गोलियों के बीच शांति के प्रयास सफल नहीं होते। इसके अगले महीने मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया था और ज़ेलेंस्की से कहा था कि यूक्रेन तथा रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए समय बर्बाद किए बिना एक साथ बैठना चाहिए। (एजेंसी/वेबदुनिया)
150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचल

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचलरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग परेड में शामिल हुए। बीजिंग के तियानआनमेन स्क्वायर में 3 सितंबर को आयोजित भव्य सैन्य परेड के दौरान एक अनोखा 'हॉट माइक मोमेंट' सामने आया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई निजी बातचीत अनजाने में रिकॉर्ड हो गई। दोनों नेताओं की इस बात पर किम भी मुस्करा दिए। इस बातचीत से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। जानिए किस मुद्दे पर चल रही थी बातचीत।

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शन

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शनशासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने के बाद दम तोड़ने वाली दो नवजात बच्चियों में शामिल एक शिशु के पोस्टमार्टम को लेकर इस अस्पताल के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच एचओडी का हास्यास्पद बयान भी सामने आया है। चूहा काटने की घटना के बाद 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्न

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्नIndia-Pakistan International Border Weather Update News : पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है और लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2,289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर भी गुजरती है। बीएसएफ जम्मू में लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करता है।

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आए

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आएTrump trade advisor Peter Navarro: भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बुरे दौर में हैं। 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' के दौर से निकलकर अब दोनों देशों के संबंध 50 फीसदी टैरिफ तक पहुंच गए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है।

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणित

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणितमारुति ऑल्टो, स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियों पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। 1,200cc तक की पेट्रोल और 1,500cc तक की डीजल कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कार खरीदने में करीब 60,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी।

महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, 29 जिलों में फसलों को हुआ नुकसान, कृषि मंत्री ने किया राहत का ऐलान

महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, 29 जिलों में फसलों को हुआ नुकसान, कृषि मंत्री ने किया राहत का ऐलानMaharashtra weather update news : पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से महाराष्ट्र के 29 जिलों में 14.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से 191 तालुका प्रभावित हुए, जिससे 654 राजस्व क्षेत्रों में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही 12 जिलों में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलों को क्षति पहुंची। भरणे ने कहा, फसल नुकसान का आकलन (पंचनामा) कार्य अपने अंतिम चरण में है और किसानों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 25 NHM संविदाकर्मी बर्खास्त, विरोध में 14000 का इस्तीफा

छत्तीसगढ़ में 25 NHM संविदाकर्मी बर्खास्त, विरोध में 14000 का इस्तीफा25 NHM contract workers sacked in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 25 कर्मियों की राज्य सरकार द्वारा बर्खास्तगी के बाद 14 हजार से अधिक संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उनके एक प्रतिनिधि ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

मंत्री और मुख्‍यमंत्री के सामने ही इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र ने उतारी केंद्र सरकार की लू, सीएम ने लाइव स्‍ट्रीम से हटवाई स्‍पीच

मंत्री और मुख्‍यमंत्री के सामने ही इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र ने उतारी केंद्र सरकार की लू, सीएम ने लाइव स्‍ट्रीम से हटवाई स्‍पीचकिसी मंच पर मंत्री बैठे हों, मुख्‍यमंत्री बैठे हों। खुद महापौर बैठे हों और उनका ही बेटा बीजेपी के इन नेताओं के सामने बीजेपी की ही लू उतार दें तो क्‍या हो। मतलब, बीजेपी के ही मंच पर बीजेपी नेताओं के सामने बीजेपी/ केंद्र सरकार की ही लू इसी पार्टी के महापौर का बेटा उतार दे ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
