शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. 81 teachers were honored with award in Uttar Pradesh
Written By
Last Modified: लखनऊ , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (21:58 IST)

शिक्षक दिवस : प्रदेश के 81 गुरुजन हुए शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मान

81 teachers were honored with award in Uttar Pradesh
  • मुख्यमंत्री योगी ने किया 1236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दो-दो स्मार्ट क्लास का लोकार्पण
  • लोकभवन में बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा के 15 शिक्षक सम्मानित
  • प्रदेश के 2204 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वितरित किए टैबलेट
Uttar Pradesh News : राजधानी के लोकभवन सभागार में शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के कुल 81 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा के 15 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शामिल किया गया।
 
'उद्गम' के डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ
कार्यक्रम में एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई बाल कहानी संग्रह 'गुल्लक', 'बाल वाटिका' हस्त पुस्तिका, शैक्षिक नवाचारों के संकलन की पुस्तिका 'उद्गम' का विमोचन और उद्गम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 'गुल्लक' के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान को सहज और रोचक बनाने के साथ साथ नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सफल हो सकेंगे। पुस्तक 'उद्गम' में शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों के उत्कृष्ट प्रयासों को समाहित किया गया है।
 
इसके अलावा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समर कैंप और वृक्षारोपण से संबंधित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ। समारोह की शुरुआत जनता गर्ल्स आलमबाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना से की। मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 5-5 प्रधानाचार्य/शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 25 हजार की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न के रूप में मां सरस्वती की प्रतिमा एवं शॉल भेंट किया गया।
 
बेसिक शिक्षा के इन शिक्षकों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान
सम्मानित शिक्षकों में बेसिक शिक्षा विभाग से भदोही के सहायक अध्यापक संतोष कुमार सिंह, मेरठ से सहायक अध्यापिका रेनू सिंह, लखीमपुर खीरी से सहायक अध्यापिका मोहिनी श्रीवास्तव, प्रयागराज से सहायक अध्यापिका डॉ. रीना मिश्रा, गोरखपुर से सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार सिंह शामिल रहे।
 
माध्यमिक शिक्षा से जुड़े इन शिक्षकों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान
माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हमीरपुर के प्रधानाचार्य रामप्रकाश गुप्त, गाजियाबाद की अध्यापिका वाणिज्य कोमल त्यागी, बरेली से प्रधानाचार्य चमन जहां, जौनपुर से प्रधानाचार्य जंगबहादुर, गोरखपुर के विज्ञान अध्यापक डॉ. वीरेन्द्र कुमार पटेल को मुख्यमंत्री ने मंच से सम्मानित किया।
 
2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वितरित किया टैबलेट
इस अवसर पर प्रदेश के 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरण किया गया। इनमें महोबा से सरगम खरे और ज्ञानवंत सिंह, प्रयागराज के धर्मेन्द्र कुमार, चंदौली के राजेश यादव और गाजियाबाद की डॉ. विभा चौहान को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से टैबलेट प्रदान किया गया।
 
1236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का भी लोकार्पण किया और पांच विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस बाबत मंच से प्रमाण पत्र प्रदान किया। इनमें बांदा के अजय प्रकाश सिंह, गाजीपुर के दिनेश यादव, गोरखपुर की किरणमयी तिवारी, ललितपुर की अंजना वर्मा और गोरखपुर से विश्वप्रकाश सिंह शामिल थे।
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, प्रभारी मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा सहित प्रदेशभर से आए शिक्षकगण उपस्थित रहे।
 
गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के माध्यम से बच्चों को समान शिक्षा मिल रही
बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बच्चों को आधुनिक पद्धति से बिना भेदभाव शिक्षा प्रदान कर रही है। स्मार्ट क्लास, अच्छे शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के माध्यम से बच्चों को समान शिक्षा मिल रही है। सरकार बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
 
शिक्षक विद्यार्थी को विद्वान बनाता है और गुरु विद्यार्थी को महान
माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में नकल पर पूरी तरह नकेल लगी है। नकल माफिया अब पराजित हैं और पकड़े जाने पर उन्हें एक करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी को विद्वान बनाता है और गुरु विद्यार्थी को महान। शिक्षक समाज और बच्चों के लिए आदर्श हैं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचल

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचलरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग परेड में शामिल हुए। बीजिंग के तियानआनमेन स्क्वायर में 3 सितंबर को आयोजित भव्य सैन्य परेड के दौरान एक अनोखा 'हॉट माइक मोमेंट' सामने आया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई निजी बातचीत अनजाने में रिकॉर्ड हो गई। दोनों नेताओं की इस बात पर किम भी मुस्करा दिए। इस बातचीत से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। जानिए किस मुद्दे पर चल रही थी बातचीत।

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शन

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शनशासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने के बाद दम तोड़ने वाली दो नवजात बच्चियों में शामिल एक शिशु के पोस्टमार्टम को लेकर इस अस्पताल के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच एचओडी का हास्यास्पद बयान भी सामने आया है। चूहा काटने की घटना के बाद 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्न

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्नIndia-Pakistan International Border Weather Update News : पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है और लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2,289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर भी गुजरती है। बीएसएफ जम्मू में लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करता है।

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आए

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आएTrump trade advisor Peter Navarro: भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बुरे दौर में हैं। 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' के दौर से निकलकर अब दोनों देशों के संबंध 50 फीसदी टैरिफ तक पहुंच गए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है।

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणित

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणितमारुति ऑल्टो, स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियों पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। 1,200cc तक की पेट्रोल और 1,500cc तक की डीजल कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कार खरीदने में करीब 60,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी।

और भी वीडियो देखें

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा

शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधाChief Minister Yogi Adityanath News : शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी शिक्षक अब कैशलेस इलाज सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा न सिर्फ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए होगी, बल्कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों तक को कवर करेगी।

श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में बवाल, अशोक स्तंभ चिह्न को तोड़ा

श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में बवाल, अशोक स्तंभ चिह्न को तोड़ाRuckus at Hazrat Bal Dargah in Srinagar: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित करने से विवाद उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों और नेताओं का कहना है कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की जीव जंतु की आकृति का होना इस्लामी एकेश्वरवाद की अवधारणा के विरुद्ध है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, 29 जिलों में फसलों को हुआ नुकसान, कृषि मंत्री ने किया राहत का ऐलान

महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, 29 जिलों में फसलों को हुआ नुकसान, कृषि मंत्री ने किया राहत का ऐलानMaharashtra weather update news : पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से महाराष्ट्र के 29 जिलों में 14.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से 191 तालुका प्रभावित हुए, जिससे 654 राजस्व क्षेत्रों में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही 12 जिलों में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलों को क्षति पहुंची। भरणे ने कहा, फसल नुकसान का आकलन (पंचनामा) कार्य अपने अंतिम चरण में है और किसानों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 25 NHM संविदाकर्मी बर्खास्त, विरोध में 14000 का इस्तीफा

छत्तीसगढ़ में 25 NHM संविदाकर्मी बर्खास्त, विरोध में 14000 का इस्तीफा25 NHM contract workers sacked in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 25 कर्मियों की राज्य सरकार द्वारा बर्खास्तगी के बाद 14 हजार से अधिक संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उनके एक प्रतिनिधि ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com