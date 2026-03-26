क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिकी F-18 विमान, IRGC ने जारी किया वीडियो
US Iran War : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से भीषण जंग चल रही है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ18 मार गिराने का दावा किया। अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इसका वीडियो जारी कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने कोई भी लड़ाकू विमान नहीं गिराया है।
मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि बासिज एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। वीडियो में कथित तौर पर एक लड़ाकू विमान को हवा में किसी बैलिस्टिक मिसाइल से टकराने के बाद नीचे की ओर गिरते हुए दिखाया गया है।
यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'झूठी बात: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि चाबहार के ऊपर नए एयर एडवांस डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके एक अमेरिकी F/A-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। सच्चाई: ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया है।
पिछले सप्ताह भी ईरानी मीडिया ने दो बार दावा किया था कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिकी एफ-15 जेट को मार गिराया है। अमेरिका ने ईरानी दावे का खंडन किया था।
ट्रंप ने फिर किया जीत का दावा
ईरान ने युद्ध समाप्त करने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इधर ट्रंप हर हाल में जल्द से जल्द युद्ध से निकलना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि वह समझौता करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहने से डर रहा है। उनके मुताबिक, 'ईरान डील करना चाहता है, लेकिन उन्हें डर है कि उनके अपने लोग उन्हें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो कर रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान के नेतृत्व में भी इस समय दबाव की स्थिति है और वहां के हालात बेहद अस्थिर हैं।
edited by : Nrapendra Gupta