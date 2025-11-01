शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Russian attacks on energy installations in Ukraine raise concerns
Written By UN
Last Modified: शनिवार, 1 नवंबर 2025 (14:39 IST)

यूक्रेन : ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर रूसी हमले, सर्दी के महीनों में एक नए संकट की आहट

Russian attacks on energy installations in Ukraine raise concerns
यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी माथियास श्माले ने देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली उत्पादन और वितरण केन्द्रों पर सिलसिलेवार हमले जारी रहने पर गहरी चिन्ता जताई है। उन्होंने कहा कि यह हिंसक टकराव अब एक टेक्नोलॉजी युद्ध, एक ड्रोन युद्ध में तब्दील होता जा रहा है और इस वर्ष हमलों में हताहत होने वाले कुल आम नागरिकों में करीब एक-तिहाई, ड्रोन हमलों में मारे गए हैं या घायल हुए हैं।
 
यूक्रेन में यूएन रैज़ीडेंट कोऑर्डिनेटर और मानवतावादी समन्वयक माथियास श्माले ने शुक्रवार को जिनीवा में जानकारी देते हुए कहा कि इन हमलों से आम नागरिकों को मनोवैज्ञानिक बोझ से जूझना पड़ रहा है और मानवीय स्थिति खराब हुई है। सर्दी के मौसम से पहले, देश के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर किए जा रहे हमलों से बिजली आपूर्ति ठप हो रही है और संयंत्रों की मरम्मत कर पाना कठिन हो रहा है। जिससे आगामी महीनों में हालात और बिगड़ने की आशंका है।
हम लड़ाई के अग्रिम मोर्चे के नज़दीक ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत चिन्तित हैं, जो कि एक बड़े संकट में तब्दील हो सकती है। रूसी सैन्यबलों ने गुरुवार को यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिनमें महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्रों व बुनियादी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। 700 से अधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया और इसे फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद से किए गए सबसे बड़े हमलों में गिना जा रहा है।
 
यूएन रैज़ीडेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि यदि लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर स्थित शहर, ज़ैपोरिझझिया, ख़ारकीव और ड्निप्रो में ऊंची इमारतों में सर्दी के मौसम में लोग बिना बिजली या सुरक्षित जल के फंसे रहे, तो उपलब्ध संसाधनों के ज़रिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम संकट के भीतर इस एक और संकट का सामना कर पाएंगे। 
माथियास श्माले ने क्षोभ जताया कि ऊर्जा उत्पादन, बिजली आपूर्ति क्षमता को सर्दी के महीनों से पहले ध्वस्त करने से आम नागरिकों पर सीधा असर होगा और यह आतंक का ही एक रूप है।
 
ड्रोन युद्ध
यूएन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हिंसक टकराव अब एक टेक्नोलॉजी युद्ध, एक ड्रोन युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। वर्ष 2025 में हमलों में हताहत होने वाले आम नागरिकों में करीब एक-तिहाई, ड्रोन हमलों में मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 2024 की तुलना में इस वर्ष मृतकों की संख्या में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। गुरुवार को हुए हमले में एक अस्पताल में एक सात वर्षीय लड़की की भी मौत हो गई थी।
 
इससे पहले ख़ेरसॉन शहर पर हुए हमलों में बच्चों के एक अस्पताल को गम्भीर नुक़सान हुआ था और बच्चे व स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान, यूक्रेन में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर 365 हमलों की जानकारी मिली है।
माथियास श्माले ने कहा कि जैसे-जैसे यह युद्ध लम्बा खिंचेगा, रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेनी इलाक़ों में रहने वाले लोगों को भुला दिए जाने का जोखिम बढ़ेगा। एक अनुमान के अनुसार, रूसी क़ब्ज़े वाले इन इलाक़ों में लगभग 10 लाख लोग रह रहे हैं।
 
नागरिकता पर हमला
यूएन मानवतावादी समन्वयक ने चेतावनी दी है कि इन इलाक़ों में आम लोगों की नागरिकता समेत बुनियादी अधिकारों पर भी हमले हो रहे हैं। मेरी समझ के अनुसार, क़ाबिज़ शक्ति का यह दबाव है कि उसके नियंत्रण वाले इलाक़ों में यूक्रेनी नागरिक अब रूसी दस्तावेज़ों में अपना पंजीकरण कराएं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अवैध माना जाएगा और उन्हें उन इलाक़ों से बाहर निकाला जा सकता है या फिर गिरफ़्तारी भी हो सकती है।
माथियास श्माले ने यूक्रेन में मानवीय सहायता अभियान के लिए धनराशि की किल्लत पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। 2022 में मानवतावादी कार्यों के लिए 4 अरब डॉलर उपलब्ध थे, जो कि 2023 में केवल 2.6 अरब डॉलर रह गए। 2024 में वैश्विक संकटों के बावजूद 2.2 अरब डॉलर की रक़म हासिल हुई थी, लेकिन इस वर्ष यह अब तक घटकर 1.1 अरब डॉलर ही रह गई है, जबकि साल खत्म होने में 2 महीने ही बचे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगी

अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगीAmerica Venezuela tensions: अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के पास का एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया है और फाइटर जेट्स को इंजन चालू रहते हुए ही फ्यूल भरकर तुरंत टेकऑफ के लिए तैयार रखा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति मादुरो घबराए हुए हैं, उन्होंने रूस से मदद मांगी है।

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावाJinping gave a blow to Donald Trump: दुनिया में कई युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय मुंह की खानी पड़ी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मदद कर रहा है।

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जान

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जानPassenger suffers heart attack on Air Arabia flight: केरल के दो पुरुष नर्सों ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान से कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एक साथी यात्री की जान बचाई। दरअसल, विमान के उड़ने के 20 मिनट बाद ही यात्री की हृदय गति रुक गई थी। यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दोनों ने सीपीआर देकर उस यात्री की जान बचाई।

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?बिहार विधानसभा चुनावों के गर्माहट भरे माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2016 में लागू किया गया शराबबंदी कानून एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कानून न सिर्फ राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को उलट-पुलट चुका है, बल्कि अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए गले की फांस बन गया है।

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?Tej Pratap targets Khesari Lal Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अब अपने ही परिवार की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखर आलोचक बन गए हैं। यादव ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी।

और भी वीडियो देखें

Indore : कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को आया हार्टअटैक, अस्‍पताल में कराया भर्ती

Indore : कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को आया हार्टअटैक, अस्‍पताल में कराया भर्तीCongress leader Pintu Joshi News : कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को कल रात अचानक हार्टअटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के अनुसार, पिंटू को 2 बार हार्टअटैक आया था। फिलहाल उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। परिवार और करीबी नेता अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पिंटू जोशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

फास्टैग से आधार कार्ड तक 1 नवंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव, क्या होगा आप पर असर?

फास्टैग से आधार कार्ड तक 1 नवंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव, क्या होगा आप पर असर?November 2025 Changes : आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है। नया महीना नए बदलाव भी लेकर आया है। आधार कार्ड, बैंक और FASTag संबंधी नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। जानिए नवंबर के पहले दिन क्या क्या बदला?

आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 की मौतAndhra Pradesh Stampede : आंध्रप्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा में स्थित कटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों को नजदिकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एलओसी पर बैट हमलों के लिए पाकिस्‍तानी कमांडो और आतंकी आ जुटे

एलओसी पर बैट हमलों के लिए पाकिस्‍तानी कमांडो और आतंकी आ जुटेअगर खुफिया रिपोर्टों पर विश्वास करें तो पाकिस्‍तानी सेना एलओसी पर बैट हमलों में तेजी ला सकती है। इसकी खातिर उसने अपने कमांडों एलओसी के पार के कई सेक्टरों में तैनात किए हैं और उनका साथ देने को 300-400 आतंकियों को भी लगा दिया है। इसकी पुष्टि सेनाधिकारी कर रहे हैं। पाक सेना के इन्हीं इरादों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने एलओसी पर स्थित अपनी कई सीमा चौकियों पर अपने कमांडों की तैनाती की है।

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष में

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष मेंChief Minister Dr Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 अक्टूबर को राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जमकर प्रचार किया। उन्होंने पटना जिले की मानेर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जितेंद्र यादव और दीघा विधानसभा में संजीव चौरसिया के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। सीएम डॉ. यादव बिहार में लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com