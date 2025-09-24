ट्रंप बोले, नाटो की मदद से यूक्रेन वापस ले सकता है अपनी खोई जमीन

Trump Zelensky Meet : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन रूस के कब्जे में गए सभी क्षेत्रों को वापस हासिल कर सकता है। उन्होंने रूस को पेेपर टाइगर करार दिया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की ने रूस के मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों से अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका की अतिरिक्त मदद मांगी।

ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है, हम उसे बहुत सम्मान से देखते हैं। इस पर जेलेंस्की ने जवाब में कहा कि उन्हें युद्ध क्षेत्र से अच्छी खबर मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन लड़ने और पूरे यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की स्थिति में है। समय, धैर्य और यूरोप तथा विशेष रूप से नाटो के वित्तीय समर्थन के साथ उन मूल सीमाओं वाली स्थिति में पहुंचने का विकल्प संभव है जिससे यह युद्ध शुरू हुआ था।

After getting to know and fully understand the Ukraine/Russia Military and Economic situation and, after seeing the Economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 23, 2025

जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि NATO देशों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर रूसी विमानों को मार गिराना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हां, मुझे लगता है। हालांकि यह परिस्थितियों पर निभर करता है।

Trump avoided a clear answer on whether he would back NATO allies if they shot down a Russian plane.



“It depends on the circumstances,” he said. https://t.co/0jKcoWziGm pic.twitter.com/Dw9EAK9ls7 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 23, 2025

अमेरिकी रा्‍ष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अब भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा है? तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैं आपको लगभग एक महीने में बता दूंगा।'





ट्रंप के रवैये में बड़े बदलाव को जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि लगता है अमेरिका अब जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि यह गारंटी कैसी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि, जेलेंस्की ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार, हवाई सुरक्षा और ड्रोन मिलने की संभावना का जिक्र किया।

edited by : Nrapendra Gupta