पाकिस्तान और सऊदी अरब में NATO जैसा समझौता, एक देश पर आक्रमण दोनों पर हमला माना जाएगा

saudi arabia pakistan defence agreement
Pakistan UAE defence agreement : पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को NATO की तर्ज पर एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। 
 
‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यहां अल-यममाह पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया।
 
‘डॉन’ अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई। इसके बाद दोनों में से किसी एक देश के खिलाफ किसी भी तरह के आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।
 
हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि लगभग आठ दशकों से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए तथा भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों के बंधनों पर आधारित दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
 
इससे पहले सऊदी राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री शरीफ का स्वागत रियाद के उप-गवर्नर मुहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुलअजीज ने किया।
