रूस के ड्रोन अटैक से भड़का पोलैंड, एक्शन में NATO, मंडरा रहा है एक और युद्ध का खतरा

Russia Polland Nato news : रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले से पोलैंड का गुस्सा भड़क गया है। इधर नाटो ने भी पोलैंड में आर्टिकल-4 लागू कर दिया है। पोलैंड ने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात किए हैं। यहां अब नाटो भी सक्रिय नजर आ रहा है। इससे अब पोलैंड और नाटो के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

पोलैंड में बीते हफ्ते मंगलवार को रूसी ड्रोन पहुंचने की बात सामने आई थी। पोलैंड ने दावा किया कि उसने सभी 19 ड्रोनों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि पोलैंड में ड्रोन यूक्रेन की ओर से गए थे।

इसके बाद शनिवार को रोमानियाई हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। इस बीच हंगरी ने भी स्थिति पर नजर रखने के लिए 2 एफ16 भेजे हैं। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन पर छोड़ी गई मिसाइलें और ड्रोन पोलैंड की सीमा में जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा कि यह घुसपैठ कोई गलती नहीं थी बल्कि रूस की ओर से युद्ध का स्पष्ट विस्तार है।

नाटो में कुल 32 सदस्य देश है। इस संगठन की स्थापना 1949 में की गई थी। नाटो समझौते के अनुसार, किसी एक सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। इसके बाद सभी देश एकजुट होकर जवाब देते हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य संगठन में इस समय करीब 30 लाख सैनिक हैं।

पिछली बार अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल बुल्गारिया, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद किया था। हालांकि युक्रेन नाटो का सदस्य नहीं था इसलिए युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी।

edited by : Nrapendra Gupta