BMW कार ने ली वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जान, महिला चालक गिरफ्तार दिल्ली बीएमडब्ल्यू से टक्कर में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। आरोपी महिला कार चालक गिरफ्तार। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया।

रविवार दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई इस दुर्घटना में आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारी एवं हरिनगर निवासी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वे दोनों गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे।

बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला और उसके पति भी दुर्घटना में घायल हो गए। गुरुग्राम के रहने वाले दंपति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली कार के अलावा दोपहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया तथा दुर्घटनास्थल की फोरेंसिक जांच की गई।

