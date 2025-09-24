07:49 AM, 24th Sep

After getting to know and fully understand the Ukraine/Russia Military and Economic situation and, after seeing the Economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 23, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया कि यूक्रेन अपने खोए हुए सभी क्षेत्र रूस से वापस ले सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोपीय संघ, नाटो और वित्तीय सहयोग से यूक्रेन अपने मूल सीमाओं तक वापस पहुंच सकता है। हालांकि, उन्होंने नए अमेरिकी हथियारों की बिक्री या सीधे प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि सुझाव दिया कि नाटो देश अमेरिकी हथियार खरीदकर यूक्रेन को दें।