ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठा था अजगर, वायरल हुआ वीडियो

Python in train news in hindi : चेन्नई से हावड़ा जा रही हावड़ा मेल ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्लीपर कोच में टॉयलेट के पास यात्रियों ने 10 फीट लंबा अजगर देख लिया। वॉश बैसिन के पास अजगर को देखते ही यात्रियों की सांसें फूल गई। इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को तुरंत रोका गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अजगर अग्निशमन सिलेंडर के सहारे ट्रेन के गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कोच को तुरंत खाली कराया गया।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। विशेषज्ञों ने उसे जाल और हुक की मदद से नियंत्रित किया और फिर जंगल में छोड़ दिया।





हालांकि यह पता नहीं चल सका कि ट्रेन में अजगर कैसे घुसा? बताया जा रहा है कि अजगर संभवतः जंगल के इलाके से ट्रेन में घुस आया होगा। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को अन्य कोचों में शिफ्ट किया गया, जिससे सफर में थोड़ी देरी हुई।

edited by : Nrapendra Gupta