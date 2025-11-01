सीएम धामी ने बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी, जानिए क्या कहा?

Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने ईश्वर से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को संजोए रखने वाला यह पर्व हमें अपनी जड़ों व परंपराओं से जोड़ने का संदेश देता है। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख-समृद्धि एवं आरोग्यता का संचार करे, यही कामना है।

सीएम धामी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को इगास पर्व (बूढ़ी दीपावली) की हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। जिस प्रकार पूरे देश में सांस्कृतिक गौरव और विरासत का पुनर्जागरण हो रहा है, उसी तरह उत्तराखंडवासी भी अपने लोकपर्व इगास को उत्साह, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।

समस्त प्रदेशवासियों को इगास पर्व (बूढ़ी दीपावली) की हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। जिस प्रकार पूरे देश में सांस्कृतिक गौरव और विरासत का पुनर्जागरण हो रहा है, उसी तरह उत्तराखंडवासी भी अपने लोकपर्व इगास को उत्साह, आस्था और… pic.twitter.com/JcpWMH8qPj — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 1, 2025 हमारी सरकार द्वारा इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने परिवार के साथ इस लोकपर्व को परंपरागत रीति से मना सकें। इस पावन अवसर पर ईश्वर से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। हमारी सरकार द्वारा इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने परिवार के साथ इस लोकपर्व को परंपरागत रीति से मना सकें। इस पावन अवसर पर ईश्वर से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं।

देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



श्री हरि विष्णु जी एवं तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो। pic.twitter.com/59OhxlJ30y — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 1, 2025 धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी एवं तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो। धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी एवं तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो।

edited by : Nrapendra Gupta