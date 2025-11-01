शनिवार, 1 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 1 नवंबर 2025 (21:50 IST)

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

Election Commission
मोकामा के घोसवरी में हुए दुलारचंद मर्डर केस में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस संबंध में बिहार के डीजीपी विनय कुमार से कल दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बाढ़ के एसडीओ सह 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार (बिहार प्रशासनिक सेवा) को हटा दिया गया है। उनकी जगह आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। आशीष कुमार फिलहाल पटना नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त हैं।
एसडीपीओ बाढ़-1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशाषनात्मक कार्रवाई का भी आदेश दिया है। एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश दिया है।  Edited by : Sudhir Sharma
अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगी

अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगीAmerica Venezuela tensions: अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के पास का एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया है और फाइटर जेट्स को इंजन चालू रहते हुए ही फ्यूल भरकर तुरंत टेकऑफ के लिए तैयार रखा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति मादुरो घबराए हुए हैं, उन्होंने रूस से मदद मांगी है।

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावाJinping gave a blow to Donald Trump: दुनिया में कई युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय मुंह की खानी पड़ी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मदद कर रहा है।

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जान

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जानPassenger suffers heart attack on Air Arabia flight: केरल के दो पुरुष नर्सों ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान से कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एक साथी यात्री की जान बचाई। दरअसल, विमान के उड़ने के 20 मिनट बाद ही यात्री की हृदय गति रुक गई थी। यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दोनों ने सीपीआर देकर उस यात्री की जान बचाई।

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?बिहार विधानसभा चुनावों के गर्माहट भरे माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2016 में लागू किया गया शराबबंदी कानून एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कानून न सिर्फ राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को उलट-पुलट चुका है, बल्कि अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए गले की फांस बन गया है।

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?Tej Pratap targets Khesari Lal Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अब अपने ही परिवार की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखर आलोचक बन गए हैं। यादव ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष में

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष मेंChief Minister Dr Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 अक्टूबर को राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जमकर प्रचार किया। उन्होंने पटना जिले की मानेर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जितेंद्र यादव और दीघा विधानसभा में संजीव चौरसिया के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। सीएम डॉ. यादव बिहार में लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है।

दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौत

दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौतDularchand Postmortom report : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई।

कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवाल

कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवालDularchand Yadav death news in hindi : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई।

