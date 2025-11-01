शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Tejashwi yadav on mokama murder case : is EC dead
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (15:57 IST)

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

tejashwi yadav
Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?
 
उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं? कोई कानून नहीं है, अपराधी बेलगाम हैं और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। ALSO READ: दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौत
 
राजद नेता ने कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिहार की जनता देख रही है कि इस बार चुनाव में BJP-NDA को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
 
क्या बोलीं प्रियंका गांधी : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोकामा की घटना पर कहा कि बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित हैं? 2 दिन पहले एक नेता की हत्या हुई। उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई।
 
उल्लेखनीय है कि सुनसुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद की गुरुवार को मोकामा में हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वे नीचे गिरे। इससे उनकी सीने की कई हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
 
मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंतसिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है। वीणा सिंह भी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगी

अमेरिकी विमान वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार, मादुरो ने रूस से मदद मांगीAmerica Venezuela tensions: अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के पास का एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया है और फाइटर जेट्स को इंजन चालू रहते हुए ही फ्यूल भरकर तुरंत टेकऑफ के लिए तैयार रखा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति मादुरो घबराए हुए हैं, उन्होंने रूस से मदद मांगी है।

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा

डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी, जिनपिंग ने खारिज किया 'शांति दूत' अमेरिकी राष्ट्रपति का दावाJinping gave a blow to Donald Trump: दुनिया में कई युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय मुंह की खानी पड़ी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मदद कर रहा है।

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जान

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर अरेबिया विमान में यात्री को हार्टअटैक आया, नर्सों ने बचाई जानPassenger suffers heart attack on Air Arabia flight: केरल के दो पुरुष नर्सों ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान से कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एक साथी यात्री की जान बचाई। दरअसल, विमान के उड़ने के 20 मिनट बाद ही यात्री की हृदय गति रुक गई थी। यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दोनों ने सीपीआर देकर उस यात्री की जान बचाई।

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?

बिहार में ताड़ी पर तकरार: क्‍या शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के 'सुशासन' और NDA के लिए बनेगा चुनावी फांस?बिहार विधानसभा चुनावों के गर्माहट भरे माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2016 में लागू किया गया शराबबंदी कानून एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कानून न सिर्फ राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को उलट-पुलट चुका है, बल्कि अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए गले की फांस बन गया है।

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?Tej Pratap targets Khesari Lal Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अब अपने ही परिवार की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखर आलोचक बन गए हैं। यादव ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी।

और भी वीडियो देखें

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष में

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष मेंChief Minister Dr Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 अक्टूबर को राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जमकर प्रचार किया। उन्होंने पटना जिले की मानेर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जितेंद्र यादव और दीघा विधानसभा में संजीव चौरसिया के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। सीएम डॉ. यादव बिहार में लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है।

दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौत

दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौतDularchand Postmortom report : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई।

कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवाल

कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवालDularchand Yadav death news in hindi : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई।

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?Tej Pratap targets Khesari Lal Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अब अपने ही परिवार की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखर आलोचक बन गए हैं। यादव ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी।

कौन थे दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या से 'खूनी' हुई बिहार की चुनावी सियासत

कौन थे दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या से 'खूनी' हुई बिहार की चुनावी सियासतDularchand Yadav Murder Case : मोकामा में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या से बिहार की चुनावी सियासत में खूनी रंग चढ़ गया है। पुलिस ने इस मामले में मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने इस मामले में सूरजभान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दुलारचंद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब लोग जानना चाहते हैं कि कौन थे दुलारचंद और उनकी हत्या क्यों की गई?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com