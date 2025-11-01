कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवाल

Dularchand Yadav death news in hindi : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई। ALSO READ: कौन थे दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या से 'खूनी' हुई बिहार की चुनावी सियासत मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई।

डॉक्टर ने कहा कि दुलारचंद को पैर में टखने के पास लगी और यह आरपार हो गई। इस तरह गोली लगने मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुलारचंद के पूरे शरीर में चोट के निशान मिले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर दुलारचंद की मौत गोली से नहीं हुई तो कैसे हुई? बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार तक आ जाएगी। इसमें मौत की वजह पता चल सकती है।

गौरतलब है कि दुलारचंद के मोकामा के एक गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में जदयू प्रत्याशी अनंतसिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतक के पोते ने लिखित तौर पर FIR दर्ज कराई है कि दुलारचंद यादव को पीटा गया और थार गाड़ी से कुचलकर मारा गया।

मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंतसिंह का मुकाबला राजद की वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है। वीणा सिंह बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है।

edited by : Nrapendra Gupta