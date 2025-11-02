रविवार, 2 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 2 नवंबर 2025 (23:35 IST)

PM मोदी का पटना में मेगा रोड शो, जोरदार हुआ स्‍वागत, जमकर उमड़ी भीड़

Prime Minister Narendra Modi held roadshow in Patna
Prime Minister Modi Road Show Patna : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को पटना में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और जगह-जगह पुष्पवर्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर फूल बरसाने और भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाहन से शहर की सड़कों से गुजरते समय सड़क के दोनों ओर और इमारतों के ऊपर खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राज्य के दौरे पर आए मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। रोड शो में बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए।

विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राज्य के दौरे पर आए मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो पटना की 14 विधानसभा सीटों को साधने की एनडीए की बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा है।

फूलों से सजी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का अभिवादन किया और उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था। प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होकर गांधी मैदान के उद्योग भवन तक गया, जिसकी कुल दूरी करीब 2.8 किलोमीटर थी।
रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोड शो के पूरे रास्ते में 10 स्वागत प्वाइंट बनाए गए थे। इन स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं अपनी बालकनी से पीएम मोदी की आरती उतारती नजर आईं। प्रधानमंत्री के रोड शो पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह अविश्वसनीय था। महिलाओं ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और 'आरती' उतारी। यह हमारे लिए एक भावुक क्षण था।
 
पटना में मेगा रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और दरबार में हाजिरी लगाई। जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने उन्हें गुरुघर का आशीष स्वरूप सिरोपा भेंट किया और गुरुजी के अस्त्र-शस्त्रों के दर्शन कराए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के साथ मोदी केसरिया पगड़ी पहने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे थे। 
प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होकर गांधी मैदान के उद्योग भवन तक चला। इससे पहले चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और खुद को छोटे किसानों का सच्चा हितैषी बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 11 सालों में हमारी सरकार ने छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। पहले छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाज़े तक बंद रहते थे, लेकिन मोदी ने उनके खाते खुलवाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान पटना में इसी तरह का रोड शो किया था और इस साल की शुरुआत में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भी ऐसा ही रोड शो किया था।
Edited By : Chetan Gour
