प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की योगी सरकार की सराहना

पीएम मोदी ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को बताया 'अद्भुत संभावनाओं' से भरा प्रदेश

प्रधानमंत्री ने निवेशकों, व्यापारियों और उद्यमियों से यूपी में निवेश करने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है उत्तर प्रदेश- पीएम

उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में कनेक्टिविटी में आई अद्भुत क्रांति- पीएम

यूपी अब सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला प्रदेश बन चुका है- पीएम

वन जिला वन प्रोडक्ट में जिलों के उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बना ली है- प्रधानमंत्री

PM Modi praised the Yogi government: उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने इस भव्य आयोजन को प्रदेश के विकास की नई दिशा बताते हुए निवेशकों, व्यापारियों और उद्यमियों से यूपी में निवेश करने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। यूपी न केवल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी है, बल्कि विनिर्माण, पर्यटन और रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बन चुका है। इस ट्रेड शो में 150 देशों के भागीदारों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के सभी साथियों को और सभी स्टेकहोल्डर को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया यीडा पवेलियन का अवलोकन : ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपोमार्ट एग्ज़िबिशन सेंटर में गुरुवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (UPITS) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हॉल नंबर-03 का भ्रमण कर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैवेल्स ग्रुप, मिंडा स्पार्क ग्रुप और इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी के स्टॉल्स का अवलोकन किया।

उद्यमियों की सराहना : हॉल नंबर-03 के प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण/नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राकेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान फ़िल्म अभिनेता एवं निर्माता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, आशीष भूटानी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमैन, उद्योगपति शेखर अग्रवाल, प्रियागोल्ड ग्रुप की डायरेक्टर, डीएस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमएल जायसवाल, हैवेल्स ग्रुप के कार्यकारी प्रेसिडेंट राजीव गोयल, वरुण बेवरेज ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और एसएएलई ग्रुप के सीओओ हर्षवर्धन गोविल समेत कई प्रमुख उद्योगपतियों ने सीईओ राकेश कुमार सिंह से भेंट कर प्राधिकरण की पहल और कार्यों की सराहना की।

प्रमुख स्टॉल्स और आकर्षण : यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को मिले स्थल पर प्रियागोल्ड, SAEIL सोलर, NAEC क्लस्टर, मिंडा स्पार्क, हैवेल्स, इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमजीएम एजुकेशनल ग्रुप, एमिटी यूनिवर्सिटी, पतंजलि ग्रुप, टॉय एसोसिएशन, इंगटॉन्ग कंपनी और मेडिकल डिवाइसेज पार्क से जुड़ी कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इनमें अलेंजर, पॉलीमेडिक्योर, मेडिसिस, सियों मेड, रोमसन, अलाइड मेडिकल, नारंग और मधु इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं।

एयरपोर्ट मॉडल और भविष्य की परियोजनाएं : प्राधिकरण के स्टॉल पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही एयरपोर्ट से संबंधित जानकारियां, मेडिकल डिवाइसेज पार्क की प्रगति, इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी, प्रस्तावित फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क, एजुकेशनल हब और हेरिटेज सिटी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए “अनुष्का रोबोट” भी लगाया गया है।

प्रधानमंत्री के भ्रमण के दौरान प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया, शैलेंद्र कुमार सिंह, सीनियर स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुंदरियाल और एजीएम इंडस्ट्री स्मिता सिंह मौजूद रहीं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala