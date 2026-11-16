Hero की इलेक्ट्रिक कार, 2 सीट, कॉम्पैक्ट डिजाइन और पंख जैसे दरवाजे होंगे खासियत

देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motocorp अब चार पहिया वाहन बाजार में भी कदम रखने की तैयारी कर सकती है। कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब-ब्रांड Vida के तहत पेश की गई माइक्रो कार Vida Nex 3 को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी ने नवंबर 2025 में इस छोटी इलेक्ट्रिक कार का शोकेस किया था। अब हाल ही में दाखिल एक पेटेंट से इसके डिजाइन की नई जानकारी मिली है। इसमें कार के लिए पंख जैसी आकृति वाले दरवाजे (Wing-like Doors) दिखाए गए हैं।

खास बात यह है कि Vida ब्रांड अभी तक मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए जाना जाता है। लेकिन नए पेटेंट से संकेत मिलते हैं कि Hero Motocorp भविष्य में कार बाजार में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

Vida Nex 3 में मिलेंगे दो सीट और कॉम्पैक्ट डिजाइन

Vida Nex 3 को बेहद छोटे आकार की माइक्रो कार के तौर पर पेश किया गया है। इसमें दो लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके डिजाइन को देखते हुए माना जा रहा है कि कंपनी इसे शहरों में छोटी दूरी की यात्रा और रोजमर्रा के आवागमन को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है।

कार के शोकेस के दौरान इसके केबिन में दो तरह की सेंट्रल स्क्रीन का विकल्प भी दिखाई दिया था। इनमें एक आयताकार और दूसरी गोलाकार स्क्रीन शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके इंजन, बैटरी, रेंज, मोटर और अन्य तकनीकी फीचर्स की जानकारी साझा नहीं की है।

पेटेंट में दिखा विंग जैसे दरवाजों का डिजाइन

Vida Nex 3 से जुड़े नए पेटेंट में सबसे खास इसका विंग जैसे आकार वाला दरवाजा है। फिलहाल पेटेंट में सामने आई यही नई डिजाइन जानकारी है। हालांकि, पेटेंट दाखिल होने का मतलब यह नहीं है कि यही डिजाइन प्रोडक्शन मॉडल में भी दिया जाएगा।

इससे पहले Ola Electric ने भी अपनी 4680 सेल तकनीक पर आधारित चार पहिया वाहन को लेकर पेटेंट दाखिल किया था। इससे संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन क्षेत्र की कंपनियां अब चार पहिया वाहन बाजार में भी संभावनाएं तलाश रही हैं।

बड़े शहरों में माइक्रो कार बन सकती है विकल्प

मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या लगातार चुनौती बनी हुई है। ऐसे में छोटी इलेक्ट्रिक कारें शहरी आवागमन के लिए एक विकल्प बन सकती हैं। माइक्रो कार का फायदा यह है कि इसका आकार छोटा होने के कारण इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलाना और पार्क करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। वहीं, दोपहिया वाहनों के मुकाबले इसमें यात्रियों को धूप, बारिश और गर्मी से बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।

क्या बड़ी कारों के बाजार में भी उतरेगी Hero?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि Hero Motocorp भविष्य में बड़ी कारों के सेगमेंट में भी प्रवेश करेगी या नहीं। कंपनी की आगे की रणनीति काफी हद तक माइक्रो मोबिलिटी सेगमेंट में Vida Nex 3 की सफलता पर निर्भर कर सकती है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट, कीमत, बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज और बिक्री से जुड़ी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इन सभी जानकारियों के लिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।