Last Modified: भोपाल , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (12:18 IST)

जो बिहार का अपमान करते हैं उन्हें सबक सिखाएं.., CM मोहन यादव ने कहा- पूरा माहौल NDA के पक्ष में

Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav's Bihar visit
- बिहार विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन का तूफानी दौरा
- पटना की कई विधानसभाओं में मध्य प्रदेश के मुखिया ने जनता से मांगे वोट
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कहा जाता है, वो पूरा होता है
Chief Minister Dr Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 अक्टूबर को राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जमकर प्रचार किया। उन्होंने पटना जिले की मानेर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जितेंद्र यादव और दीघा विधानसभा में संजीव चौरसिया के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। सीएम डॉ. यादव बिहार में लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर उनका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। उनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है। 
 
जनसभा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में यह मेरा 7वें दिन का दौरा है। बिहार चुनाव में एनडीए की विजय का वातावरण बना हुआ है। बिहार में एक बार फिर एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। पिछले 20 साल में बिहार बदल गया है।
उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से मेरा अलग संबंध है। यहां हमारे कुल की बराह देवी का मंदिर है। बिहार सम्राट अशोक के कार्यकाल के लिए भी पहचाना जाता है। यहां भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया था।
 
बिहार में भी दिख रहा बदलाव
सीएम डॉ. मोहन ने कहा कि देश में आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर देश में एक चींटी तक नहीं मरी। शांति से सब हो गया। यह हमारा सरकार चलाने का तरीका है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो तीन तलाक के सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को पलटने का कार्य किया था। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का शुभारंभ हुआ है। वे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं।

मध्यप्रदेश के मुखिया ने कहा कि जल्द ही यमुना के किनारे मथुरा में कृष्ण-कन्हैया का भी तीर्थ बनेगा। मध्य प्रदेश के साथ बिहार भी बदला है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
 
बिहार का अपमान करता है विपक्ष
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिहार में एक ही परिवार के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, जिनकी दादी ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोंटा था, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। राहुल पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल ने ऐसी भाषा बोली, जिसे सुनकर हर व्यक्ति शर्मसार हो जाए।
वे बिहार में आकर छठी मैया का अपमान करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को अपराधी बताती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को छोटा-मोटा राज्य बताते हैं। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी भाषा बोलने वालों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप लोग 6 नवंबर को कमल का बटन दबाकर इन्हें सबक सिखाएं।
 
बहनों को होगा लाभ
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के लीला स्थलों को तीर्थ बनाया जा रहा है। प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में भी अभी बहनों को 10 हजार मिले हैं और आगे इसे 2 लाख रुपए तक लेकर जाने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कहा जाता है, उसे करके दिखाया जाता है। चुनाव के बाद दीघा की धरती पर एनडीए का विजयी जुलूस निकलेगा।
 
अब तक इन विधानसभाओं में सीएम ने किया प्रचार
गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव का बिहार दौरा 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उन्होंने अभी तक कुम्हरार, विक्रम, गया, हिसुआ, बगहा, सहरसा, सिकटा, कटोरिया (बांका), नाथनगर (भागलपुर), आलमनगर (मधेपुरा) का दौरा कर लिया है। यहां उनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों को डॉ. मोहन यादव की तथ्यपरक बातों ने अपनी ओर खींचा।
