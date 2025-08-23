मोदी के बिहार दौरे पर राहुल ने साधा निशाना, कहा- 'वोट चोरी' पर एक शब्द भी नहीं बोले PM

Rahul Gandhi targeted PM Modi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की कि उन्होंने दिन में बिहार के गयाजी का दौरा करने के दौरान निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल करके ‘वोट चुराने’ की अपनी सरकार की कोशिश पर एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के छठे दिन भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आश्चर्य जताया कि मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्होंने कहा, वोट चोरी भारत के संविधान पर हमला है।

गांधी ने कहा, एसआईआर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और निर्वाचन आयोग द्वारा आपका वोट चुराने का एक प्रयास है। वे आपके मतदान के अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ‘वोट चोर’ गयाजी आए, लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग की मदद से वोट चुराने की अपनी सरकार की कोशिश पर एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आश्चर्य जताया कि मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

उन्होंने कहा, वोट चोरी भारत के संविधान पर हमला है। ‘इंडिया’ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों का मताधिकार नहीं चुराने देगा। भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके एक के बाद एक राज्यों में ‘चुनाव चुराने’ का आरोप दोहराते हुए गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव में अनियमितताओं और मणिपुर मुद्दे पर भी एक शब्द नहीं कहा।

उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के हारने के बाद निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में लगभग एक करोड़ मतदाताओं को कैसे जोड़ा, यह सर्वविदित है। वोट चोरी भारत के संविधान पर हमला है। ‘इंडिया’ गठबंधन भाजपा को बिहार के लोगों के मताधिकार को चुराने नहीं देगा।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब पूरा देश जानता है कि नरेन्द्र मोदी वोट चुराते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम गरीब विरोधी हैं और इसने युवाओं के लिए रोजगार के सभी विकल्प बंद कर दिए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी और बीआर आंबेडकर ने देश को दिया था, जिसने देश के लोगों का भविष्य सुरक्षित किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान द्वारा देश के लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour